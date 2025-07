RUGBY. Une paire de centre écossaise, pas de Pollock ni de Kinghorn : la compo des Lions Britanniques face aux Wallabies

Les Lions britanniques et irlandais débutent le premier de leur 3 tests face aux Wallabies. Voici les compositions des deux équipes.

Alors que la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande est sur le point de s'achever, celle des Lions britanniques et irlandais entre dans sa partie la plus importante.

Les hommes d'Andy Farrell entament le premier de leurs 3 tests contre les Wallabies, ce samedi à Brisbane, à 12h00 (heure française). L'entraîneur irlandais pourra s'appuyer sur son capitaine Maro Itoje pour mener les Lions. Le deuxième ligne sera associé à Joe McCarthy, le joueur du Leinster, qui est sur la feuille de match comme 11 de ses coéquipiers irlandais.

Tuipulotu - Jones au centre, Kinghorn absent

Pour ce qui est du reste, Farrell a aligné Taghd Beirne en troisième ligne aile, Tom Curry de l'autre côté. La charnière associe Gibson-Park et Finn Russell.

À noter que les Lions évolueront avec une paire de centre 100% écossaise, composée de Sione Tuipulotu et Huw Jones. Leur compatriote Blair Kinghorn, pourtant pressenti à l'arrière, est blessé et forfait pour le premier test. C'est Keenan qui prend sa place, entouré par Lowe et Freeman sur les ailes.

La pépite anglaise Henry Pollock n'est pas sur le banc, Chessum et Earl couvrant les postes de deuxième et troisième ligne. Alex Mitchell et Bundee Aki sont aussi remplaçants, tout comme Marcus Smith, qui a la faculté de jouer à l'ouverture et à l'arrière.

Our line up for Saturday's first Test! 👊🦁#Lions2025 — British & Irish Lions (@lionsofficial) July 17, 2025

Skelton absent, Champion de Crespigny débute

De son côté, Joe Schmidt, le sélectionneur australien, a décidé de s'appuyer sur le joueur le plus capé de l'histoire des Wallabies, James Slipper. Il est d'ailleurs le seul de l'équipe à avoir déjà affronté les Lions lors d'un test match officiel. C'était en 2013.

Il sera accompagné notamment par Allan Alaalatoa. En deuxième ligne, Will Skelton est absent. Un cran derrière, l'ancien Castrais Nick Champion de Crespigny débutera avec les Wallabies, pour sa première sélection, accompagné de l'excellent Fraser McReight et du capitaine Harry Wilson.

Fils de la légende australienne Michael Lynagh, Tom Lynagh commencera à l'ouverture, Tom Wright à l'arrière. Sur le banc, on retrouve notamment Tate McDermott, Ben Donaldson et Andrew Kellaway. À noter que Taniela Tupou, nouveau pilier du Racing 92, et Filipo Daugunu, non retenus par Schmidt, rejoindront une sélection des îles du Pacifique et des Premières Nations, qui jouera mercredi face aux Lions.

