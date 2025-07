Vos matchs France / Nouvelle-Zélande et Argentine / Angleterre à quelle heure et sur quelle chaîne ?

2e test match des Bleus face à la Nouvelle-Zélande, rencontre des Lions, J3 de la phase de poule de la CDM U20, voici le programme rugby des prochains jours.

Même après la fin des différents championnats, le rugby ne s'arrête jamais. Et cette semaine sera grandement fournie avec la tournée des Lions qui se poursuit, la suite de la Coupe du monde U20 et les tests matchs entre Bleus et Blacks.

Les Lions d'abord, qui jouent leurs derniers matchs avant d'entamer les tests face à l'Australie. Une rencontre face aux Brumbies au programme puis face à une sélection de joueurs australiens et néo-zélandais.

Tournée des Lions Mercredi 9 juillet 2025 12h00 - Brumbies - Lions britanniques et irlandais (La Chaîne L'Équipe) Samedi 12 juillet 2025 12h00 - sélection australie et nouvelle-zélande - Lions britanniques et irlandais (en direct sur L'Équipe Live 1, en différé à 21h10 sur La Chaîne L'Équipe)

J3 CDM U20 et demi-finales

La Coupe du monde U20 se poursuit également en parallèle. Après la 2e journée, qui a vu les Anglais se placer dans une mauvaise posture, et les Bleuets qui gardent leur destin en main, place à la 3e et dernière journée de la phase de poule. Coupe du Monde U20. L'Angleterre déjà hors course ? Les résultats de la 2e journée

Les Bleuets joueront d'ailleurs leur place en demi-finale dans la finale de la poule B contre l'Argentine. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sont en bonne voie pour se qualifier, les Anglais sont eux, en revanche, dos au mur. RUGBY. Traversier forfait, Brau-Boirie ressuscité : la compo des U20 pour la finale de poule face à l'Argentine

CDM U20 - Demi-finales Lundi 14 juillet 2025 18h00 - Demi-finale 1 (La Chaîne L'Équipe)

- Demi-finale 1 (La Chaîne L'Équipe) 20h30 - Demi-finale 2 (La Chaîne L'Équipe)

France vs Nouvelle-Zélande : acte 2

Les différentes tournées d'été continuent également en parallèle de tous ces évènements. L'Afrique du Sud reçoit l'Italie, dès samedi après-midi, tandis que nous aurons le droit à un alléchant Argentine vs Angleterre samedi soir.

Après une première victoire ce week-end face aux Pumas, l'équipe de Steve Borthwick souhaitera poursuivre dans sa lancée, sans ses meilleurs internationaux, sélectionnés avec les Lions.

Enfin, les Bleus de Fabien Galthié affronteront les Blacks de Steve Robertson pour le deuxième acte de la tournée d'été. Le XV de France peut-il vraiment faire chuter la Nouvelle-Zélande ? Réponse samedi dans la matinée.

Test matchs Samedi 12 juillet 2025 9h05 - Nouvelle-Zélande - France (Canal+)

- Nouvelle-Zélande - France (Canal+) 17h00 - Afrique du Sud - Italie (Canal+ Sport)

- Afrique du Sud - Italie (Canal+ Sport) 21h30 - Argentine - Angleterre (Canal+ Sport)

Décryptage. Comment la défense du XV de France a perturbé les All Blacks de Beauden Barrett ?