XV DE FRANCE. Les Kiwis perdent des plumes avant d'affronter les Bleus à Wellington

Après la courte défaite à Dunedin, le XV de France affrontera samedi des All Blacks vraisemblablement diminués. Les Bleus entrevoient peut-être une faille dans l’armure néo-zélandaise.

Les All Blacks tremblent, les Bleus se frottent les mains. C’est peut-être un brin exagéré, mais le deuxième test entre la Nouvelle-Zélande et le XV de France ce samedi à Wellington pourrait bien réserver son lot de surprises, surtout côté sélection néo-zélandaise.

Pas de miracle pour Sevu Reece

Premier coup dur confirmé : l’ailier Sevu Reece, sorti prématurément le week-end dernier à Dunedin après un choc à la tête sur Joris Segonds, ne verra pas le terrain. "Vous ne verrez pas Sevu Reece cette semaine", a tranché Scott Robertson en conférence de presse. Le joueur des Crusaders souffre d’une commotion cérébrale et doit suivre le protocole de repos.

🇳🇿🇫🇷 Les Bleus ont été admirables aujourd'hui à Dunedin, mais ce sont les All Blacks qui remportent le premier test.



🔜 Rendez-vous à Wellington la semaine prochaine.#NZLFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/uBVvwS6MNl — France Rugby (@FranceRugby) July 5, 2025

Côté remplaçants, Robertson a deux options : soit décaler Will Jordan sur l’aile, comme lors du premier match, avec Damian McKenzie qui glisserait à l’arrière. Soit titulariser Caleb Clarke, resté en tribunes à Dunedin. "Avec Will Jordan et Caleb Clarke, on a d’autres solutions", a glissé le sélectionneur, qui laisse planer le doute.

Un autre absent de marque ?

Mais l’affaire qui agite vraiment la formation black, c’est l’état physique de leur capitaine Scott Barrett. Le deuxième ligne est sorti à l’heure de jeu samedi dernier, touché au tendon d’Achille. Depuis, l'inquiétude grandit. "Il a passé des examens, on en saura plus mardi", a prévenu Robertson.

Le scénario d’une absence du capitaine serait un vrai coup dur pour les triples champions du monde. Patrick Tuipulotu tiendrait la corde pour remplacer Barrett dans le pack, tandis que le brassard pourrait échoir à Ardie Savea, voire au frère Barrett, Jordie.

Quel match des Bleus, qui s’inclinent de justesse 31 à 27 face aux All Blacks 🐓



Un mot pour décrire ce match ? 🔥#NZLFRA pic.twitter.com/UOoMbAWW4j — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) July 5, 2025

Pour rappel, les Bleus, malgré une équipe largement remaniée à Dunedin, avaient fait trembler les Blacks, ne s’inclinant que 31-27. Avec les retours possibles de cadres finalistes du Top 14 et la confiance d’un groupe qui a montré de belles choses, les hommes de Fabien Galthié peuvent rêver d’un exploit à Wellington.

Les compositions officielles seront annoncées jeudi. Cette tournée prend un virage inattendu et les absents côté All Blacks pourraient bien rebattre les cartes. Les Bleus, eux, n’attendent que ça.