80 minutes effrénées, 8 essais et ''10 000 tweets'' : résumé d’un LOU–SR électrique par les supporters
Sur les réseaux, les supporters du LOU et des Maritimes ont vécu une vraie montagne russe d’émotions. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Une entame de feu, des essais dans tous les sens, un maul rageur pour conclure… et des centaines de supporters en transe derrière leurs écrans.

Lyon et La Rochelle ouvraient le bal de la 8e journée de TOP 14 ce samedi. Une rencontre entre deux équipes qui cherchent encore leur rythme en ce début de saison. Avantage aux Lyonnais, qui restaient sur trois victoires de rang à la maison, et qui occupaient la 9e place avant ce match.

Première action et premier essai pour le LOU par Wainiqolo.

Réponse immédiate des visiteurs.

Davit Niniashvili double la mise et récompense la bonne entame des Rochelais.

Nouvel essai pour le LOU.

Et encore un essai ! Boudehent marque le 3e essai des Rochelais. Et carton jaune contre le LOU.

Et ça enchaîne pour Lyon qui marque un 3e essai à son tour. La Rochelle écope d'un jaune également.

40 points déjà ! Et Boudehent qui double aussi la mise !

28 à 19 pour La Rochelle aux citrons.

Rythme un peu moins élevé en ce début de deuxième acte avec beaucoup de changements de chaque côté.

La Rochelle creuse l'écart au pied, 19-31.

Les Rochelais y croient.

Cinquième essai rochelais en force. L'essai de la victoire.

Les Maritimes ont poussé pour aller le bonus offensif.

