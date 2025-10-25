80 minutes effrénées, 8 essais et ''10 000 tweets'' : résumé d’un LOU–SR électrique par les supporters

Une entame de feu, des essais dans tous les sens, un maul rageur pour conclure… et des centaines de supporters en transe derrière leurs écrans.

Lyon et La Rochelle ouvraient le bal de la 8e journée de TOP 14 ce samedi. Une rencontre entre deux équipes qui cherchent encore leur rythme en ce début de saison. Avantage aux Lyonnais, qui restaient sur trois victoires de rang à la maison, et qui occupaient la 9e place avant ce match.

Première action et premier essai pour le LOU par Wainiqolo.

Première action et premier essai pour le LOU par Wainiqolo.



Réponse immédiate des visiteurs.







Davit Niniashvili double la mise et récompense la bonne entame des Rochelais.





Mais ces 20 premières minutes de match des deux côtés! 🔥 #LOUSR — Marina 🦊 (@MarinaLedger) October 25, 2025

Nouvel essai pour le LOU.



le noir au sol ne relâche pas son ballon, fait en avant, un 2eme noir prend le ballon hors jeu, marque. essai.



Le neck roll n'en parlons pas a la rigueur, mais comment ça "le joueur est en jeu" ? Il est clairement devant les derniers pieds du ruck, c'est de l'amateurisme de louper ça #LOUSR — LauL ⭐⭐ (@__Laul__) October 25, 2025

Et encore un essai ! Boudehent marque le 3e essai des Rochelais. Et carton jaune contre le LOU.



Et la réponse immédiate des rochelais avec un essai d'avant ! Ça enchaîne et les Lyonnais se retrouvent à 14 ! #LOUSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) October 25, 2025

Et ça enchaîne pour Lyon qui marque un 3e essai à son tour. La Rochelle écope d'un jaune également.

Ces 25 premières minutes Rochelaise sont vraiment très rassurantes je trouve ! Certes ce n'est pas parfait, notamment sous les renvois et la défense qui souffre, mais il y a eu des ajustements et ça semble plus cohérent en termes de jeu ! #LOUSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) October 25, 2025



Trop d'indiscipline pour nous mais l'arbitre a la ramasse complet : Cassang fait 2 fois une feinte en sortie de ruck et il ne siffle rien alors qu'il le voit forcément, comment c'est possible ?? #LOUSR — LauL ⭐⭐ (@__Laul__) October 25, 2025

Aucun placage haut de part et d’autre qui n’est signalé … tout va bien#LOUSR #fievreSR — 🟡 Tizouz ⚫️ (@Tizouuz) October 25, 2025

40 points déjà ! Et Boudehent qui double aussi la mise !

QUEL BIJOU !!! MAIS C'EST SUBLIME CE QUE FONT NOS ROCHELAIS !!! #LOUSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) October 25, 2025

Cette équipe me plaît de plus en plus. La mêlé qui gagne. C'est positif.#LOUSR — libre'air (@chrisnake17) October 25, 2025

Cette première mi-temps, elle a beaucoup de choses à nous apprendre ! Beaucoup de positif ! #LOUSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) October 25, 2025

28 à 19 pour La Rochelle aux citrons.

Je reconnais pas notre équipe, c’est beau comme jeu, dommage quelques obstructions bêtes, mais vraiment JAIME BEAUCOUP #LOUSR — Auskore (@Auskore) October 25, 2025

On a fait nos meilleures 40 premières minutes de la saison. Faut qu'on tienne maintenant, c'est le plus dur #LOUSR #FievreSR — Simon (@simon17139) October 25, 2025

Faudra bosser les réceptions des renvois par contre 🤣 #LOUSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) October 25, 2025



Rythme un peu moins élevé en ce début de deuxième acte avec beaucoup de changements de chaque côté.

Très impressionné par nos rochelais ! Clairement LE match référence pour le moment. Il y a eu réaction. Bonne gestion du jeu aussi ! C'est très très bon ce que j'ai pu voir sur ces 50 premières minutes, il faut maintenant confirmer en allant chercher la victoire! #LOUSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) October 25, 2025

C'est de très très bonne augure pour cette saison

Maintenant à nous de bien gérer la période des doublons #LOUSR #fievreSR — 🟡 Tizouz ⚫️ (@Tizouuz) October 25, 2025

La Rochelle creuse l'écart au pied, 19-31.



Voir une belle mêlée ça fait plaisir bordel #LOUSR — dame mimi 💛🖤⭐⭐💚 (@grimaud69) October 25, 2025

Du jeu et une belle mêlée !





Être rochelais c'est mener 19/31 à 10 minutes de la fin mais quand même chier dans son froc car on sait tous ce qui va arriver #LOUSR — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) October 25, 2025

Les Rochelais y croient.

Après une première mi-temps enflammée, les rochelais gèrent presque parfaitement cette seconde période avec une défense très propre ! Presque, puisqu'avec les 2 pénalités ratées, nous sommes encore à portée de fusil.#LOUSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) October 25, 2025

Cinquième essai rochelais en force. L'essai de la victoire.

Les Maritimes ont poussé pour aller le bonus offensif.





L'énorme performance de La Rochelle qui réalise le coup parfait sur la pelouse du LOU avec une victoire 19-36 ! #LOUSR — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) October 25, 2025