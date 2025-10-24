Bielle-Biarrey, Lucu, Jalibert, Penaud… le XV XXL de Bordeaux-Bègles face à Bayonne
Des retours, du leadership et une envie d’en découdre : Bordeaux-Bègles aligne du lourd pour la venue de Bayonne. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Bonne nouvelle pour l’UBB : les cadres reviennent et la confiance aussi. Maxime Lucu et Ben Tameifuna réintègrent le groupe pour défier Bayonne.

Le staff de l’Union Bordeaux-Bègles a tranché : en 15 : Bielle-Biarrey ; 14 : Penaud, 13 : Uberti , 12 : Depoortere, 11 : Rayasi ; 10 : Jalibert, 9 : Lucu (cap.) ; 7 : Woki, 8 : Gazzotti, 6 : Bochaton ; 5 : Cazeaux, 4 : Palu; 3 : Sadie, 2 : Lamothe, 1 : Poirot.

Sur le banc on retrouve : 16 : Barlot, 17 : Perchaud, 18 : Jacobs, 19 : Vergnes-Taillefer, 20 : Page-Relo, 21 : Janse Van Rensburg, 22 : Mousques 23 : Tameifuna. 

Des retours au bon moment

Cette composition traduit une vraie ambition : marquer les esprits, imposer le jeu et retrouver la densité qui fait la force de l’UBB. Le retour de Maxime Lucu au poste de capitaine est un signal fort envoyé à tout le Top 14.

Côté infirmerie, les nouvelles sont enfin bonnes. Maxime Lucu (pouce) est opérationnel et Rohan Janse van Rensburg (adducteurs). Ben Tameifuna, de retour de l’hémisphère sud, est également prêt à en découdre.

En revanche, Temo Matiu s’est fracturé un doigt et manquera à l’appel. Adam Coleman aussi indisponible en raison d’une gêne au mollet. "Romain Buros (mollet) est en phase de réathletisation et reprendra le rugby avec le groupe la semaine prochaine", indique l'UBB sur son site.

Une base solide pour l’UBB

Avec la charnière Lucu–Jalibert, les automatismes reprennent vie. Derrière, Penaud et Bielle-Biarrey promettent de l’électricité dans les couloirs, tandis que Palu, Cazeaux et Poirot assurent la stabilité devant. Le banc, avec Tameifuna et Janse van Rensburg, offre des cartouches supplémentaires pour peser dans la dernière demi-heure.

Face à un Aviron diminué, Bordeaux veut envoyer un message : celui d’une équipe retrouvée, déterminée à frapper fort à domicile. Plus que jamais, l’UBB se sait attendue et veut transformer la frustration du début de saison en affirmation de puissance.

Crédit image : Aviron Bayonnais

Dans cette configuration, Bordeaux-Bègles affiche un visage conquérant. Les cadres sont là, la profondeur revient, et le capitaine Lucu sonne la charge.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Ça c'est l'affiche de cette journée...Vivement samedi soir !

  • il y a 5 heures

Derniers articles

 Transferts
TRANSFERT. 110 kilos, 24 ans, une nouvelle arme dans le pack montpelliérain pour dynamiter le TOP 14
News
XV de France. L'âge de la maturité pour Matthieu Jalibert ? 'Il aura encore sa chance''
News
TRANSFERT. 1600 points, une fougue intacte : cet ancien toulousain va-t-il retrouver le Top 14 à 37 ans ?
News
Oh fada ! Toulon vs Toulouse revient pour la traditionnelle affiche de gala au Stade Vélodrome
News
Devant les bolides Dréan et Wainiqolo, qui est cet international français qui survole les statistiques en Top 14 ?
News
'Sans les blessures, il aurait très certainement été All Black': Comment Pita Ahki est devenu le pain bénit de Toulouse ?
News
Bordeaux-Bayonne : à quelle heure et sur quelle chaîne voir ce duel du Top 14 ?
News
5 Brennus, 2 Champions Cup, mais pas que... le Stade Toulousain dit (déjà) au revoir à Pita Ahki
News
124kg, dans les pas de Mamuka… le RCT signe un épais géorgien en 2ème ligne
News
Qu’en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l’ailier du XV de France
News
14 essais en 50 matchs : Le Racing 92 prolonge l’un de ses taureaux fidjiens sur le long terme