Bielle-Biarrey, Lucu, Jalibert, Penaud… le XV XXL de Bordeaux-Bègles face à Bayonne

Bonne nouvelle pour l’UBB : les cadres reviennent et la confiance aussi. Maxime Lucu et Ben Tameifuna réintègrent le groupe pour défier Bayonne.

Le staff de l’Union Bordeaux-Bègles a tranché : en 15 : Bielle-Biarrey ; 14 : Penaud, 13 : Uberti , 12 : Depoortere, 11 : Rayasi ; 10 : Jalibert, 9 : Lucu (cap.) ; 7 : Woki, 8 : Gazzotti, 6 : Bochaton ; 5 : Cazeaux, 4 : Palu; 3 : Sadie, 2 : Lamothe, 1 : Poirot.

Sur le banc on retrouve : 16 : Barlot, 17 : Perchaud, 18 : Jacobs, 19 : Vergnes-Taillefer, 20 : Page-Relo, 21 : Janse Van Rensburg, 22 : Mousques 23 : Tameifuna.

Des retours au bon moment

Cette composition traduit une vraie ambition : marquer les esprits, imposer le jeu et retrouver la densité qui fait la force de l’UBB. Le retour de Maxime Lucu au poste de capitaine est un signal fort envoyé à tout le Top 14.

Côté infirmerie, les nouvelles sont enfin bonnes. Maxime Lucu (pouce) est opérationnel et Rohan Janse van Rensburg (adducteurs). Ben Tameifuna, de retour de l’hémisphère sud, est également prêt à en découdre.

En revanche, Temo Matiu s’est fracturé un doigt et manquera à l’appel. Adam Coleman aussi indisponible en raison d’une gêne au mollet. "Romain Buros (mollet) est en phase de réathletisation et reprendra le rugby avec le groupe la semaine prochaine", indique l'UBB sur son site.

Une base solide pour l’UBB

Avec la charnière Lucu–Jalibert, les automatismes reprennent vie. Derrière, Penaud et Bielle-Biarrey promettent de l’électricité dans les couloirs, tandis que Palu, Cazeaux et Poirot assurent la stabilité devant. Le banc, avec Tameifuna et Janse van Rensburg, offre des cartouches supplémentaires pour peser dans la dernière demi-heure.

Face à un Aviron diminué, Bordeaux veut envoyer un message : celui d’une équipe retrouvée, déterminée à frapper fort à domicile. Plus que jamais, l’UBB se sait attendue et veut transformer la frustration du début de saison en affirmation de puissance.

Crédit image : Aviron Bayonnais

Dans cette configuration, Bordeaux-Bègles affiche un visage conquérant. Les cadres sont là, la profondeur revient, et le capitaine Lucu sonne la charge.