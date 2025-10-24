Bielle-Biarrey, Lucu, Jalibert, Penaud… le XV XXL de Bordeaux-Bègles face à Bayonne

Le staff de l’Union Bordeaux-Bègles a tranché : en 15 : Bielle-Biarrey ; 14 : Penaud, 13 : Uberti , 12 : Depoortere, 11 : Rayasi ; 10 : Jalibert, 9 : Lucu (cap.) ; 7 : Woki, 8 : Gazzotti, 6 : Bochaton ; 5 : Cazeaux, 4 : Palu; 3 : Sadie, 2 : Lamothe, 1 : Poirot.
Sur le banc on retrouve : 16 : Barlot, 17 : Perchaud, 18 : Jacobs, 19 : Vergnes-Taillefer, 20 : Page-Relo, 21 : Janse Van Rensburg, 22 : Mousques 23 : Tameifuna.
Des retours au bon moment
Cette composition traduit une vraie ambition : marquer les esprits, imposer le jeu et retrouver la densité qui fait la force de l’UBB. Le retour de Maxime Lucu au poste de capitaine est un signal fort envoyé à tout le Top 14.
Côté infirmerie, les nouvelles sont enfin bonnes. Maxime Lucu (pouce) est opérationnel et Rohan Janse van Rensburg (adducteurs). Ben Tameifuna, de retour de l’hémisphère sud, est également prêt à en découdre.
En revanche, Temo Matiu s’est fracturé un doigt et manquera à l’appel. Adam Coleman aussi indisponible en raison d’une gêne au mollet. "Romain Buros (mollet) est en phase de réathletisation et reprendra le rugby avec le groupe la semaine prochaine", indique l'UBB sur son site.
Une base solide pour l’UBB
Avec la charnière Lucu–Jalibert, les automatismes reprennent vie. Derrière, Penaud et Bielle-Biarrey promettent de l’électricité dans les couloirs, tandis que Palu, Cazeaux et Poirot assurent la stabilité devant. Le banc, avec Tameifuna et Janse van Rensburg, offre des cartouches supplémentaires pour peser dans la dernière demi-heure.
Face à un Aviron diminué, Bordeaux veut envoyer un message : celui d’une équipe retrouvée, déterminée à frapper fort à domicile. Plus que jamais, l’UBB se sait attendue et veut transformer la frustration du début de saison en affirmation de puissance.
Crédit image : Aviron Bayonnais
Dans cette configuration, Bordeaux-Bègles affiche un visage conquérant. Les cadres sont là, la profondeur revient, et le capitaine Lucu sonne la charge.
pascalbulroland
Ça c'est l'affiche de cette journée...Vivement samedi soir !
Pil2Dax
Sur le papier le ST-RCT est quand même pas dégueulasse ! Mais le RCT fait tourner non ?
pascalbulroland
Oui...malheureusement.
L'autre affiche de cette journée, ce sera le Montauban-USAP...
lebonbernieCGunther
Ah oui! Pour moi, c'est LE gros match du week-end, avec un énorme enjeu: Perpi peut soit recoller, soit se retrouver potentiellement à 8 pts, et 8 pts, en bas de classement, pour des équipes qui ne grapillent qu'un point par ci, qu'un point par là, ce serait énorme! Pour le maintien, c'est déjà un match capital.
JFMA
Punaise, oui.
C’est dingue qu’un match avec autant d’enjeu pour son propre maintien se présente à ce point tôt.
Je n’observe pas assez ce qui s’y passe pour que mes impressions soient solides mais il m’avait semblé que leur recrutement 24/25 avait été intelligent. En tous cas, je ne les voyais clairement pas débuter aussi terriblement mal, à la première journée.
En parlant de 1ère journée, une petite pensée pour le crétin dont l’oeuvre était généreusement retranscrite ici. Souvenez-vous, celui qui traitait les siens d’excrément (plusieurs fois en ajoutant « gros devant) sur le truc là où ils se rassemblent tous… truite-bouc, là, ou je sais pas quoi.
Bref, vu l’état dans lequel il s’est mis au bout de 80 minutes de Top14, m’est d’avis qu’il a dû depuis épuiser son réservoir d’ignobles saloperies à balancer publiquement.
Du coup, si l’USAP perd de nouveau, à mon avis, c’est assurément l’embolie cérébrale. (Si si, c’est plus rare mais ça arrive même à des mecs comme lui).
Bon les gars, on oublie qu’on porte ce genre de chaussettes et on va la chercher, cette victoire.
Parce que s’il devait trépasser, celui-là, on n’aura plus personne à envoyer peler les Smarties… les jours de tarte au chocolat.
lebonbernieCGunther
Buros doit être médiatiquement transparent pour une certaine presse... Alors qu'on nous bassine dès que certaines stars dépassent 37°5 au thermomètre ou éternuent, pour l'autre Romain, il faut être un enquêteur chevronné pour trouver de ses nouvelles. On nous l'annonce légèrement blessé pour quelques jours qui deviennent à chaque fois des semaines puis des mois sans que personne ne s'en soucie... Je sais bien qu'il est moins "nakable" que d'autres, mais il n'en demeure pas moins un élément indispensable du groupe type de l'UBB, alors je demande pas qu'on lui tresse des lauriers ou qu'on nous fasse un rapport quotidien de sa santé, mais un tout petit peu d'attention ne serait pas de trop. J'espère qu'on le reverra très vite et pour un long bail!
lebonbernieCGunther
"bankable", pas "nakable", pardon mais je ne suis pas à mon aise avec les anglicismes...
gilbertgilles
T'inquiètes, on avait rectifié! 😉
JFMA
Moi je savais même pas que c’était de l’anglais… 😉
Je n’ai pas pu suivre grand-chose des actualités aujourd’hui et donc tu me l’apprends.
C’est désespérant.
Et toi, t’as vu que Toto a repris deux fois du cassoulet à midi ?