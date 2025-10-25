TOP 14. Toulouse – Toulon : Mola aligne du lourd devant, Mignoni mise sur la densité pour le CHOC !

Toulouse – Toulon, c’est plus qu’un match : c’est une affiche qui réveille les souvenirs et les rivalités. Les deux clubs devront faire sans plusieurs cadres pour ce choc dominical très attendu.

Le Stadium s’apprête à vibrer ce dimanche soir (21h05) pour un classique du Top 14 entre Toulouse et Toulon. Un duel entre deux institutions du rugby français, deux styles bien différents, et surtout deux effectifs où la profondeur sera mise à rude épreuve tant les infirmeries affichent complet.

Toulouse privé de cadres, mais toujours aussi armé

Le Stade Toulousain devra composer sans plusieurs éléments majeurs. Pierre-Louis Barassi (cuisse), Matthis Lebel (dos) et Léo Banos (cuisse) sont forfaits après leurs pépins contre Pau.

François Cros, Merkler, Nelson Épée et Joshua Brennan manquent toujours à l’appel, tandis que Thomas Ramos, qui avait été ménagé pour un heureux évènement, et sur le banc.

Bonne nouvelle en revanche : Antoine Dupont intensifie son retour à l’entraînement collectif, et Peato Mauvaka poursuit sa rééducation.

Malgré tout, Ugo Mola aligne un XV de grande qualité avec le duo Ntamack – Graou à la charnière et un trio d’attaque Kinghorn – Thomas – Mallia qui promet de faire des étincelles. Marchand mènera une première ligne solide avec Neti et Aldegheri, tandis que Flament et Meafou verrouilleront la cage.

Toulon entre blessures et retours

Côté toulonnais, Pierre Mignoni doit lui aussi jongler avec les absences. Les talonneurs Lucchesi et Ivaldi, les centres Frisch et Cowie ou encore Gabin Villière sont toujours à l’infirmerie. Ribbans, Abadie et Serin ont été ménagés, mais le deuxième ligne Corentin Mézou fait son retour dans le groupe.

Le RCT présentera un XV mêlant jeunesse et expérience, avec Domon à l’ouverture, bien encadré par Baptiste Le Bail. Derrière, Jaminet retrouvera ses anciens coéquipiers. De quoi ajouter un peu plus de piment à cette belle affiche de Top 14.