Le Stade Toulousain courtise ce colosse à l’avenir radieux avec le XV de France

Le Stade Toulousain est toujours à la recherche de joueurs au gabarit exceptionnel et le Rochelais Georges-Henri Colombe pourrait correspondre à ses besoins.

Comme on dit dans le milieu, c’est un beau bébé. Du haut de son mètre 93 et avec ses 142 kg, Georges-Henri Colombe attire les regards des passionnés… et des recruteurs ! En effet, le colosse du Stade Rochelais serait l’une des pistes du Stade Toulousain pour renforcer sa première ligne à l’avenir.

Selon une information de L’Équipe, le pilier droit de 26 ans serait courtisé par l’écurie rouge et noir qui lui aurait déjà manifesté son intérêt. Si dans un premier temps, le joueur souhaitait rempiler pour trois années supplémentaires chez les Maritimes, cette prise de contact le ferait douter.

Georges-Henri Colombe, s'il est là, ''c'est tout sauf le hasard'', lance Galthié

International français à quatre reprises la saison passée, Georges-Henri Colombe pourrait briller avec le XV de France à l’avenir. En effet, la possible retraite internationale prochaine de Uini Atonio apparaît comme une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête de Fabien Galthié et son staff.

Derrière le colosse de 34 ans dans la hiérarchie, en club comme en sélection, l’ancien joueur du Racing 92 pourrait ainsi décider de s’essayer à un nouveau challenge. D’autant plus, la concurrence est particulièrement appréciée en Haute-Garonne.

Les chantiers de la droite : et si Galthié avait trouvé le digne successeur d’Atonio avec G-H Colombe ?

L’avenir des droitiers du Stade Toulousain

En effet, l’actuel titulaire est Dorian “Doudou” Aldegheri et à 31 ans et son contrat se termine à l'aube de l'été 2026. Les champions d’Europe pourraient chercher un joueur de calibre pour créer une concurrence forte à ce poste. Une stratégie qui leur a plutôt bien réussi sur les postes d’arrières, de deuxième ligne ou encore de talonneurs.

Parmi les autres solutions, on retrouve l’ancien All Black Nepo Laulala. À bientôt 33 ans, ce dernier arrive aussi en fin de contrat en juin 2026 et entre les blessures et ses neuf apparitions sous le maillot toulousain, il peine à convaincre. Ensuite, l’international espagnol Joël Merkler verra son contrat arriver à échéance la même année, mais ce dernier donne satisfaction au staff toulousain et s’impose petit à petit dans l’effectif. Enfin, on compte également, les polyvalents David Ainu’u (24 ans) et Benjamin Bertrand (21 ans).

TOP 14. ''Atoniesque'' face à l’USAP, la brute espagnole Joël Merkler force le respect à Toulouse

La plupart des solutions du Stade Toulousain au poste de pilier droit voient leur contrat se terminer à la même date. Ainsi, le recrutement du club à l’été 2025 pourrait se montrer déterminant pour les prochaines années. Si Georges-Henri Colombe fait le choix de quitter l’Atlantique pour la Garonne, il aurait toutes les cartes en main pour faire son trou dans de bonnes conditions.

Top 14. Champion du monde, plusieurs clubs intéressés par ce pilier en or ?