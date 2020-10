Georges-Henri Colombe, s'il est là, ''c'est tout sauf le hasard'', lance Galthié

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a commenté la sélection du pilier du Racing 92 Georges-Henri Colombe en vue du match contre le Pays de Galles.

XV de France - Un groupe de 31 avec Mauvaka et Vakatawa pour le Pays de GallesDe nouvelles têtes ont fait leur apparition dans liste de Fabien Galthié pour préparer les matchs contre le Pays de Galles et l'Irlande. 5 des 31 joueurs sélectionnés ne comptent aucune sélection : le Rochelais Retière, le Lyonnais Geraci, le Toulousains Tolofua, ainsi que les Racingmen Klemenczak et Colombe Reazel. Georges-Henri, pilier du Racing 92, compte 22 feuilles de matchs en Top 14. Mais avec son mètre 93 et ses 135 kilos, il ne passe pas inaperçu. Il était d'ailleurs titulaire en demi-finale de la Champions Cup face aux Saracens en septembre dernier. Formé au club et passé par les sélections U16, U17, U18, U20, il avait été prêté à Nevers en Pro D2 lors de la saison 2017/2018 pour gagner de l'expérience. Il n'avait finalement joué que deux matchs. D'aucuns se demandent justement s'il aura le coffre nécessaire pour tenir le rythme d'un match international.

35, 40 minutes de performance, c'est déjà parfait. C'est un jeune joueur qui va découvrir un autre environnement. Il est totalement en phase avec ce qu'on recherche sur les profils des joueurs. Il a prouvé depuis le début de la saison, et si Laurent Travers et son staff lui font confiance, c'est tout sauf le hasard. On connaît le travail que fait le Racing sur la formation, sur l'intégration de jeunes joueurs. Donc ce joueur est dans les radars depuis un certain temps. Le Racing avait aussi choisi de le faire passer par la Pro D2. Et ça, ça compte. Vous savez que dans le profil des joueurs que l'on a, ce ne sont pas que des joueurs qui sont passés par le parcours idéal. C'est le cas de ce joueur qui logiquement rentre dans notre groupe et bien sûr qui a la possibilité de se développer. Notre flêche du temps nous amène à 4 ans et 35 sélections plus tard. Les entraînements et le vécu collectif lui permettront de se développer. A nous de l'accompagner.