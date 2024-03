VIDEO. ''Nous sommes trop bons pour ce Tournoi'' : La Géorgie envoie une pique après sa 7ème victoire de rang

La Géorgie a de nouveau remporté le Rugby Europe Championship ce dimanche soir en battant nettement le Portugal. Cockerill a réagi.

Loin de Lyon, Dublin ou Cardiff, le rugby européen des Tiers 2 et 3 faisait lui aussi valoir ses droits ce week-end. Avec, du côté de Paris et son stade Jean-Bouin, des journées de fête pour achever ce Rugby Europe Championship 2024. Celui qu'on appelle plus communément le Tournoi des 6 Nations B.

Et si ces finales se jouaient donc dans un lieu inédit et sur terrain neutre, cela n'a pas vraiment bouleversé le résultat final. Au-dessus des autres cylindrées, les (très) joueurs portugais et les gaillards Géorgiens (on parle de packs à près de 80kg d'écart !) se retrouvaient donc pour clôturer ces 2 jours dans le 16ème arrondissement parisien.

Et comme l'an dernier à pareille époque, il n'y a pas eu le suspens escompté : les Lelos l'ont emporté largement 36 à 10. Et ce malgré les titularisations des Costa Storti, Martins ou Bettencourt, alors que Portela manquait toujours à l'appel, que Marques et Tadjer ne sont plus là ou que Rodrigo Marta, pas libéré les week-ends précédents, devait se contenter du banc avant de marquer.

Avant de reconnaître cela, de manière assez pragmatique : "Pour le moment, nous ne sommes peut-être pas assez bons pour dîner à la même table que les équipes de Super Rugby ou les équipes du Championnat (UR) ou les Six Nations. Il y a là un véritable équilibre où nous devons juste essayer, les politiciens au-dessus de moi décideront où il est le mieux pour nous de jouer à un moment donné."

Dès lors, quelle est là place de la Géorgie ? Elle qui, rappelons le, ne gagna pas un seul match lors du dernier Mondial en France ?

Voici une question que l'on se pose depuis un paquet d'années désormais. Que celui qui a la réponse dépose un brevet sur le champ...