RUGBY. La Géorgie, septuple championne, met au Défi le Pays de Galles après sa cuillère de bois

La Géorgie, par l'intermédiaire de son président, a lancé un défi au Pays de Galles : les accueillir à Tbilissi pour un match test automnal. Les Gallois ont répondu.

Au sortir du 6 Nations 2024 et du Rugby Europe Championship, la Géorgie, par l'intermédiaire de son président Ioseb Tkemaladze, a lancé un défi au Pays de Galles. Accueillir les Gallois à Tbilissi pour un match automnal. Pour rappel, les Gallois ont terminé à la dernière place du Tournoi. Tandis que les Lelos ont une fois de plus dominé la concurrence au sein de leur compétition.

Le Pays de Galles, en quête de rédemption après une campagne des Six Nations où il a récolté la cuillère de bois, goute-t-il à cette invitation que d'aucuns pourraient qualifier de pique ? En face, la Géorgie, septuple championne consécutive du Rugby Europe Championship, affiche une confiance et une soif de reconnaissance internationale. RÉSUMÉ VIDÉO. Sur sa lancée, l’Italie domine le pays de Galles pour un 6 Nations historiqueL'éventualité de ce duel, qualifié par certains de "barrage du 6 Nations", relance le débat sur l'évolution dans la hiérarchie rugbystique européenne ainsi que sur l'entrée de la Géorgie dans le 6 Nations. La proposition géorgienne, bien que non officielle, soulève des interrogations sur la rigidité des compétitions traditionnelles et la place méritée des équipes en progression.

En effet, le Six Nations a toujours refusé d'élargir le Tournoi depuis 2000 et l'arrivée de l'Italie. Laquelle a réalisé une très belle campagne 2024. Mais peine chaque année à éviter la dernière place. Une place que les Géorgiens pourraient, eux aussi, connaître en participant à la compétition. Mais ce serait aussi pour eux une formidable chance de progresser.

En parallèle, la réponse galloise, bien que mesurée, laisse entrevoir une possible rencontre historique. Via ses réseaux sociaux, le Pays de Galles a en effet répondu de manière vague. "On reste en contact", peut-on lire sur le compte officiel X de la fédération du Poireau.

Pour l'heure, on ne connait pas encore le programme des tests automnaux des Gallois. Lesquels iront en Afrique du Sud cet été pour y défier les doubles champions du monde. Avant de retrouver les Wallabies par deux fois au mois de juillet. Étant donné que les matchs de novembre se jouent généralement à domicile, on voit mal les hommes de Gatland se rendre à Tbilissi. Quid d'un déplacement des Géorgiens à Cardiff pour une revanche ?

VIDEO. ''Nous sommes trop bons pour ce Tournoi'' : La Géorgie envoie une pique après sa 7ème victoire de rangLes antécédents entre les deux nations, marqués par des affrontements mémorables comme le succès géorgien en novembre 2022 à Cardiff, ne font qu'ajouter au suspense et à l'attente autour de cette rencontre. La Géorgie, avec l'appui de son entraîneur Richard Cockerill, aspire à se mesurer aux meilleures nations et à prouver sa valeur.