RÉSUMÉ VIDÉO. Sur sa lancée, l’Italie domine le pays de Galles pour un 6 Nations historique

L’Italie signe un Tournoi des 6 Nations historique en réalisant deux victoires et un match nul, dernier score en date : un succès 21 - 24 au pays de Galles.

Ne vous laissez pas amadouer par le score. Il ne représente que très peu la rencontre qui a eu lieu au Principality Stadium de Cardiff ce samedi 16 mars. En effet, l’Italie a battu le pays de Galles (21-24) d’une courte tête, mais le suspens n’a jamais été au rendez-vous, tout comme les Gallois.

Une Italie exceptionnelle punie le pays de Galles

D’entrée de jeu, les Italiens ont mené la vie dure aux Gallois. Cependant, les visiteurs ne voulaient pas s’emballer et se sont appliqués durant 80 minutes. Conscient de l’exploit qui leur tendait les bras, ils ont livré une prestation scolaire, mais remarquable, ponctuée par une belle défense (88% de plaquages réussis) et une discipline controlée (9 pénalités).

Offensivement, les Transalpins ne se sont pas emballés face à un adversaire amorphe. Contrairement à l’an dernier, ils ne souhaitaient pas enflammer le jeu, de peur de se faire surprendre. Le pays de Galles, lui, n’a jamais vraiment réussi à se montrer dangereux, avant les ultimes minutes.

Preuve époustouflante de cette maîtrise italienne, le second essai des visiteurs est un bijou. Réalisé en première main, il est concrétisé par Lorenzo Pani à la 46ᵉ minute de jeu. Les visiteurs remontent pas moins de 60 mètres sur cette action et multiplient les passes (7 au total) et les courses millimétrées pour aller en Terre promise.

Car si les Latins ne gagnent que de 3 points, c’est parce qu’ils ont laissé les Gallois se rattraper, pour l’honneur, lors des 2 dernières minutes. En l’espace de 200 secondes, les locaux marquent deux essais et soignent la note, mais pas l’alarmante prestation globale. Pour preuve, le pays de la botte menait 18 à 0 à l’heure de jeu.

Che confusione, sarà perché ti amo…

Alors qu’ils sortaient d’une victoire à domicile historique contre l’Écosse, l’Italie peut se féliciter d’avoir doublé la mise en l’emportant chez le XV du Poireau. De plus, le match nul dans le nord de la France permet d’offrir le premier Tournoi des 6 Nations au bilan non-négatif de la Squadra Azzurra.

Arrivé il y a seulement quelques semaines, Gonzalo Quesada et ses joueurs concluent le meilleur Tournoi des 6 Nations de l’histoire de l’Italie. Pour la première fois depuis 2013, les Transalpins signent deux victoires dans un même exercice. Dans la même veine, ils sont assurés de ne pas terminer dernier du classement, une première en 9 ans.

🇮🇹📊🏉

🔹️Autant de victoires dans le tournoi 2024 qu'entre 2023 et 2015



🔹️Dernière fois que l'Italie n'a pas finie dernière dans le tournoi des 6 N : 2015



🔹️Dernière fois avec 2 victoires ou + : 2013



🔹️Dernière fois avec un bilan neutre ou positif : JAMAIS

