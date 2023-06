RUGBY. Gonzalo Quesada prendra la tête de la Squadra Azzurra après la Coupe du Monde

Gonzalo Quesada succédera à l’ancien All Black Kieran Crowley en tant que sélectionneur de l’équipe d’Italie, selon les informations de L’Equipe.

De Paris à Rome. Gonzalo Quesada serait en passe, selon L’Equipe, de découvrir une nouvelle capitale en devenant le nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra après la Coupe du Monde. Il prendrait alors la suite de Kieran Crowley. L’ancien international néo-zélandais est à la tête de la sélection italienne depuis juillet 2021. Le coach de 49 ans a déjà connu des sélections nationales. Il était l’adjoint de Mario Ledesma avec les Pumas entre 2018 et 2020 ou encore responsable du jeu au pied et des buteurs du XV de France sous Lièvremont. L’officialisation devrait être faite dans les prochains jours et Quesada prendrait place au moins jusqu'à la coupe du monde 2027.

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le technicien argentin, lui qui a passé en tout sept saisons sur le banc du Stade Français (2013-2017 et 2020-2023). Une histoire d’amour qui a mal fini. Pour rappel, Quesada avait appris en octobre la volonté de son club de le remplacer en fin de saison.

Quesada n’est pas le seul entraîneur de Top 14 à avoir reçu un coup de fil de la Fédération Italienne. Toujours selon L’Equipe, en début de mois, c'est son homologue francilien Laurent Travers qui se serait vu offrir le poste de sélectionneur. Déjà promis à la présidence du directoire du Racing 92, l’ancien talonneur a décliné l’offre.