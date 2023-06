RUGBY. TOP 14. Avec la fin de l’ère Quesada, vague de départs au Stade Français !

Avec l’élimination en barrage de Top 14 face au Racing 92, le Stade Français voit 13 joueurs quitter son effectif cette semaine…

Une page se tourne au Stade Français. Gonzalo Quesada a passé sept saisons sur le banc parisien (2013-2017 et 2020-2023). Le technicien argentin n’a pas toujours vu la vie en rose dans la capitale, pourtant, il restera dans l’histoire de ce club si particulier. Les titres de 2015 (Brennus) et 2017 (Challenge Européen) seront à jamais signé de la main de Quesada. Notez également que Laurent Sempéré (entraîneur des avants) rejoint le staff du XV de France.

🤝 𝐺𝑜𝑛𝑧𝑎𝑙𝑜 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎

2️⃣0️⃣1️⃣3️⃣-2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣

2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣-2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣



7 saisons en tant que Headcoach, 1 Bouclier de Brennus fantastique, 1 Challenge Cup épique et 2 qualifications dans le Top 6 depuis son retour. Paris ne t'oubliera pas Gonza 🇦🇷🫶



𝘓'𝘩𝘦𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘶… pic.twitter.com/yP3oLYIwbP June 5, 2023

L’arrivée d’un nouveau staff provoque forcément de nombreux mouvements dans l’effectif. Morgan Parra est un des changements les plus déterminants. L’ancien Clermontois raccroche les crampons et intègre l’encadrement parisien. Il aura avec Paul Gustard, actuel entraîneur de la défense, la tâche de diriger les Soldats roses jusqu’en novembre. En effet, les “patrons” de ce nouveau staff, Karim Ghezal et Laurent Labit, rallieront Jean-Bouin qu’après la Coupe du Monde.

‘'Je n'ai aucun regret'', Morgan Parra raccroche les crampons et enfile le brassard

12 autres départs

Arthur Coville, le “Titi parisien”, quitte le cocon rose après sept saisons passées dans la capitale. Né à Versailles, il découvre le rugby du côté de Vannes avant de revenir sur sa terre natale en signant au Stade Français en 2016. Capitaine de l’équipe de France U20 sacrée championne du monde en 2018. Arthur Coville était l’un des symboles du club. Hauteur d’une fin de saison de haute volée, celui qui avait signé un prêt contrat en Pro D2 (Provence Rugby) pourrait finalement rebondir au RCT.

🤝 𝐴𝑟𝑡ℎ𝑢𝑟 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒

2️⃣0️⃣1️⃣6️⃣-2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣



Le temps passe... 7 saisons et 136 matchs joués déjà pour notre demi de mêlée breton que nous avons vu grandir. Bon vent Arthur !



𝘓'𝘩𝘦𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘶 𝘳𝘦𝘷𝘰𝘪𝘳 👏 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝐴𝑟𝑡ℎ𝑢𝑟 pic.twitter.com/Mm1XZpVD2I — Stade Français Paris (@SFParisRugby) June 5, 2023

Il n’y a pas pire fin. Marcos Kremer, coupable d’un excès d’engagement, a mis un terme à son aventure parisienne sur un carton rouge, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique dans un match crucial. Le gladiateur argentin aura joué 48 rencontres avec le Stade Français. Un joueur rugueux qui se retrouve souvent à la limite de la légalité tant son engagement est total. Il rejoindra l’ASM après la Coupe du Monde. Il sera alors sous les ordres de Christophe Urios, un management sûrement plus en adéquation avec le combattant de 25 ans, que celui du duo Ghezal/Labit qui aime tout prévoir, tout contrôler (une philosophie pas vraiment compatible avec la grinta de Kremer).

James Hall quittera également le club (Racing 92) tout comme : Vincent Koch (Sharks), Nemo Roelofse (USAP), Alex Arrate (Vannes), Telusa Veainu (Sale), Harry Glover, Sitaleki Timani, Théo Dachary, Paolo Odogwu, Sione Tui.