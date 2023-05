‘'Je n'ai aucun regret'', Morgan Parra raccroche les crampons et enfile le brassard

Après 17 saisons au plus haut niveau, Morgan Parra intègre le staff du Stade Français pour la prochaine saison et met donc fin à une fabuleuse carrière.

Une page se tourne, l’idole d’une génération passe de l’autre côté de la ligne de touche en intégrant le futur staff du Stade Français. Morgan Parra (34 ans) est un monument du rugby français. En club, le natif de Metz compte 17 saisons de Top 14 avec le CS Bourgoin-Jallieu puis l’ASM Clermont Auvergne et enfin le Stade français Paris. C’est avec le club auvergnat qu’il étoffe son palmarès avec deux boucliers de Brennus (2010, 2017) et un Challenge Européen (2019). Morgan Parra a enfilé le maillot bleu frappé du coq à 71 reprises, il fut l’un des grands artisans du Grand Chelem 2010, son seul titre avec le XV de France.

Le joueur s’est confié sur sa décision de fin de carrière dans un entretien donné au journal L’Équipe. Interrogé sur la nature de cette décision alors qui lui reste une saison de contrat, il confie que c’est Karim Ghezal (Futur entraineur du Stade Français) qui a amorcé sa réflexion : ” il m'a demandé si, dans un futur plus ou moins proche, ça m'intéresserait de devenir entraîneur”. Le joueur s’est alors posé les bonnes questions : “ Mais est-ce que le physique allait suivre encore un an ? (...) Est-ce que je serai encore au niveau ? Est-ce que je le suis encore, d'ailleurs ? ”Une fois les mots posés, la réflexion ne fut pas longue, Morgan Parra confie qu’il avait envisagé de mettre un terme à sa carrière à l’issue de son contrat avec l’ASM en 2022, avant de se lancer un ultime défis dans la capitale.

Cette proposition, d’intégrer le nouveau staff de Labit et Ghezal tombe donc à pic, mais il tient à notifier qu’elle n’était pas anticipée : “Je n'ai pas quitté Clermont pour aller chercher un poste d'entraîneur. Quand j'ai signé au Stade Français, pour deux ans, Gonzalo Quesada était l'entraîneur et son contrat courait lui aussi jusqu'en juin 2024. Je voulais simplement vivre une nouvelle aventure”.

“J'ai envie d'apporter mon vécu”



Chef d’orchestre, meneur d’homme, grande gueule… La liste des termes qui collent parfaitement à Morgan Parra comme au rôle d’entraîneur est longue. Alors on se dit que cette reconversion est une évidence. “J'ai toujours aimé ça. J'ai entraîné des équipes amateurs autour de Clermont pendant des années. C'est le partage, la convivialité, l'échange. Je ne peux pas dire que je voulais absolument entraîner. Mais c'était dans un coin de ma tête”, confie-t-il lors de son entretient.

Après seulement une saison au Stade Français, le futur coach n’est pas inquiet de sa future relation avec ses actuels coéquipiers, selon lui ils ne font pas partie de la même génération : “J'ai une différence d'âge avec eux et je ne suis à Paris que depuis un an. On ne se connaît pas encore par cœur. Je n'aurais jamais pu basculer de joueur à entraîneur à Clermont.” Cette “différence d’âge” que l’on peut aisément traduire en expérience accrue, Morgan Parra compte bien la mettre au service de son futur groupe : “J'ai envie d'apporter mon vécu”.