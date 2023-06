TRANSFERT. Exit la ProD2, Arthur Coville finalement au RCT ? On fait le point sur cette histoire

Grâce à l'intervention du MHR, Toulon pourrait finalement rapatrier Arthur Coville. Lui qui s'était pourtant engagé en ProD2, à Provence Rugby.

Préparer la saison prochaine. Voilà d'ores et déjà l'objectif pour le RCT, à l'heure d'écrire ces lignes. Et alors qu'on connaît quelques recrues (Tolofua, Youyoutte...) et axes de travail, le club serait en passe de signer un nouveau demi de mêlée, selon Rugbyrama. Un garçon au coeur de l'actualité des transferts il y a quelque temps pour s'être pourtant engagé en ProD2, du côté de Provence Rugby. Oui mais voilà, toujours d'après la même source, il se dit qu'Arthur Coville pourrait tout de même débarquer dans le Var la saison prochaine, en dépit de son pré-contrat de 3 ans signé en faveur d'Aix-en-Provence. Et ce grâce à un montage inédit.

PROD2. Et si Provence Rugby continuait son mercato estampillé Top 14 en chipant 2 joueurs du Stade Français ?

En effet, entre dans l'équation également le MHR. Que vient faire le club de Mohed Altrad ici ? Eh bien vous n'êtes pas censé ignorer que les Cistes veulent Benoît Paillaugue dans leur staff pour la saison prochaine. S'il pourrait également jouer les joker coupe du monde les premiers temps, il faudra en tous cas que le RCT le libère de son contrat, pour qu'il rejoigne l'Hérault. Et c'est ainsi que le président du champion de France 2022, toujours dans les bons coups, entre en jeu. La condition sine qua none de Toulon pour relâcher Paillaugue étant de lui trouver un remplaçant JIFF, le MHR pourrait l'aider dans sa mission.

Business is busines

Comment ? La majorité des demis de mêlée cochant toutes les cases attendues par le RCT, c'est ainsi que les Varois aurait approché Arthur Coville. Il faut dire que les relations entre le club au muguet et son homologue provençal (en témoigne, une nouvelle fois, le recrutement des Aixois) sont très bonnes et pourraient donc facilier le transfuge. À condition bien sûr de payer l'indemnité de rupture du pré-contrat du numéro 9 parisien, sur laquelle l'entité du 13 ne s'assiéra pas malgré tout. Ici, Montpellier serait donc prêt à participer au rachat du contrat afin d'obtenir la libération de Paillaugue. Une situation quasiment inédite qui, si elle venait à se confirmer, permettrait finalement à Arthur Coville de rester en Top 14 la saison prochaine. Mais à Provence Rugby repartir de zéro concernant son recrutement à la mêlée. Malgré une enveloppe financière supplémentaire pour le faire...

PROD2. TRANSFERT. Un Kiwi de 40 piges en maître à jouer de Provence Rugby la saison prochaine ?