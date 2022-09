TOP 14. Paul Willemse vs Emmanuel Meafou : tremblement de terre en vue au GGL Stadium

Dimanche en Top 14, Meafou passera un gros test face à Willemse. Un duel de 38 tonnes, qui risque bien de faire trembler la pelouse de Montpellier.

On l'a dit et répété sur notre site, Emmanuel Meafou réalise un début de saison colossal avec le Stade Toulousain. Plus discipliné que la saison dernière mais toujours avare de ballons et surpuissant à l'impact, le 38 tonnes haut-garonnais (2m03 pour 150kg) connaît néanmoins la marge qu'il lui reste à gravir pour postuler au niveau international. "À l’heure actuelle, je pèse 150 kilos et je me sens bien. Mais je sais que si je veux viser le très haut niveau, il faut que je perde encore entre 5 et 10 kilos", analysait-il pour Rugbyrama ce jeudi. Dans le but de pourquoi pas prétendre aux Bleus ? Lorsqu'il aura obtenu son passeport (pour lequel il a fait la demande le mois dernier), le deuxième ligne de 24 ans sera en tous cas éligible, et il semble avoir fait de cet objectif l'une de ses priorités.

Représenter l’équipe nationale est toujours un objectif. Le XV de France est très performant en ce moment donc évoluer dans cet effectif est clairement un rêve. J’ai cette idée dans un coin de la tête depuis que je suis arrivé ici, en 2018."

S'affûter pour élever son niveau de jeu puis devenir un cadre de l'équipe de France, c'est d'ailleurs ce qu'a fait le Sud-Africain de naissance Paul Willemse il n'y a pas si longtemps. D'abord trop loin des standards internationaux à l'époque Brunel, le natif de Pretoria s'est remis en question, a travaillé dur pour perdre près de 10 kilos dans la foulée et s'installer comme la poutre du pack de Fabien Galthié depuis le Tournoi 2020. Aujourd'hui à 128kg, le vice-capitaine du MHR pète la forme et est considéré comme l'un des tout meilleurs numéros 5 du monde. Ça tombe bien, Meafou devrait pouvoir se confronter à lui dès ce dimanche, histoire de se jauger face à ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone avec Will Skelton. Face à celui qu'il pourrait bien venir concurrencer, dans pas si longtemps, sous le maillot frappé du coq. "Ça peut taper très fort, concédait le Toulousain cette semaine. C’est un énorme joueur, qui est toujours régulier. Il a une puissance rare à ce niveau, se frotter à des joueurs comme lui, c’est toujours excitant. J’ai hâte."

TOP 14. Paul Willemse est-il dans le TOP 5 des meilleurs 2èmes lignes du monde ?

En effet, on a beau être un grand adepte des duels à fort tonnage, ce n'est pas tous les jours que l'on présente un choc à près de 280 kilos. Et en matière d'affrontement physique, les spectateurs du GGL Stadium devraient en avoir pour leur argent, ce week-end. Car si l'Australien est certainement le plus gros déménageur du championnat ballon en main, Willemse est probablement celui qui pose les plus gros caramels en défense. En clair, en ce lendemain du premier samedi du mois, prévoyez le code parent car la soirée risque d'être interdite aux mineurs sur les antennes de Canal...

L'enjeu du rythme

Les autres points d'affrontement moins frontaux ? Eh bien l'enjeu du rythme et de la capacité de Meafou à tenir plus de 50 minutes dans une rencontre de haut niveau. Car sur le banc, Toulouse ne possède plus de "gros modèle" comme c'était encore le cas l'an passé avec Joe Tekori et, ajouté à l'absence d'Arnold, suspendu, vous comprendrez qu'Ugo Mola n'aura peut-être pas les moyens de faire sortir son golgoth si tôt dans le match, sous peine de dénaturer son paquet d'avants.

TOP 14. Personne n'en parle, mais Meafou réalise un début de saison TONITRUANT avec Toulouse

"Dans un match à faible intensité, explique l'Australien, je peux le faire (jouer 80 minutes). Mais si il y a énormément de rythme, ça devient un peu plus compliqué. Pour l’instant, c’est parfois dur pour moi, c’est pour cela que je veux perdre un peu de poids". Willemse, lui, des années de bouteille en plus, a prouvé sa capacité à garder de la constance durant toute une rencontre lorsque besoin est. Et c'est probablement sur ce point, que le Tricolore attendra également son cadet au tournant...

Et aussi : XV de France. Largué ? Au Top ? Au fait, qu'a donné le retour en Top 14 de Paul Willemse ?