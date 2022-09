TOP 14. Personne n'en parle, mais Meafou réalise un début de saison TONITRUANT avec Toulouse

Excellent depuis le début de saison, Emmanuel Meafou est tout simplement l'un des meilleurs éléments du Stade Toulousain actuellement. Une bonne nouvelle pour le club, mais aussi pour le XV de France...

À Toulouse, les Dupont, Ntamack, Jelonch, Marchand et désormais Capuozzo attirent une grande partie de l'attention des supporters. Et pourtant, un autre Rouge et Noir ne cesse d'être excellent en Top 14. Son nom ? Emmanuel Meafou, jeune deuxième ligne de 24 ans, mesurant près de 2,03 mètres pour 145 kilos. Un golgoth, qui a su se faire une place dans le pack toulousain ces dernières saisons. Si bien qu'avec les départs d'Arnold et de Tekori cet été, l'Australien de naissance apparaît aujourd'hui comme un véritable titulaire au poste ! En témoigne son début de saison tout simplement tonitruant, où ce dernier a inscrit 3 essais en 4 rencontres (meilleur marqueur du championnat avec Lebel et Niniashvili). Sa puissance, mais aussi sa dextérité peu commune pour un joueur de ce gabarit en font un élément primordial du Stade Toulousain, qui s'appuie très souvent sur lui en premier attaquant. C'est notamment lui qui, après une excellente combinaison initiée par Mauvaka, traversa la défense francilienne ce week-end pour inscrire le premier essai des siens. Une force de la nature, que l'on pourrait voir rapidement sous le maillot tricolore. En effet, et avec les nouvelles règles de World Rugby à ce sujet, Emmanuel Meafou est éligible pour jouer avec le XV de France depuis cette année ! Et quand on voit ses performances actuelles, l'on se dit qu'il pourrait amener une concurrence supplémentaire au poste...

RUGBY. Equipe de France. Cet Australien du Stade Toulousain rêve plus que jamais des Bleus Dans la lignée de sa dernière saison

Né au pays d'Oz, Emmanuel Meafou a rejoint assez tôt le centre de formation de Toulouse, à l'âge de 20 ans. Très en avance sur les autres, le joueur formé à Melbourne a donc rapidement intégré le groupe toulousain, avant de signer un contrat pro en 2021. Très utilisé en 2020/2021 (6 essais), il se révéla au grand public la saison d'après, disputant 22 matchs avec le Stade Toulousain, dont 15 en tant que titulaire. Des rencontres qui lui ont permis de découvrir le haut niveau, et d'acquérir de l'expérience, chose qui lui manquait cruellement. Mais voilà, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Meafou n'est plus ce jeune prometteur, qui profite des absences ou blessures de ses concurrents pour se faire une place. Désormais, il fait partie intégrante du projet toulousain, aux côtés de joueurs comme Arnold ou Flament. Si bien qu'avec les blessures de certains joueurs comme Romain Taofifenua ou Bernard Le Roux, l'Australien pourrait bien se faire une place dans le groupe France, à moins d'un an de la Coupe du Monde. À voir désormais comment le deuxième ligne se comporte dans les prochaines semaines, et si ses prestations attirent l'œil du sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié...

TOP 14. BARRAGES. Will Skelton vs Many Meafou, choc XXL au milieu des poids-lourds