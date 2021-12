RUGBY. Equipe de France. Cet Australien du Stade Toulousain rêve plus que jamais des Bleus

Le seconde ligne du Stade Toulousain Emmanuel Meafou, affirme rêver de représenter un jour la France au niveau international.

Le colosse de Melbourne Emmanuel Meafou, arrivé en décembre 2018 à Toulouse chez les espoirs, se fait de plus en plus sa place au sein de l'effectif rouge et noir. Lui qui a évolué dans plusieurs équipes de seconds plans en Australie, et qui aurait même pu avoir une carrière de Footballeur Américain en NFL, affirme aujourd'hui vouloir représenter le XV de France. « C’est un but pour moi. J’attends mon passeport », avoue-t-il en conférence de presse.

Grâce à la règle d'éligibilité suite à trois ans de résidences dans un pays, Meafou est d'ores et déjà sélectionnable chez les Bleus. De quoi rajouter du poids et de la concurrence à ce poste, qui compte déjà des joueurs comme Woki, Willemse, Pesenti, Geraci. Passé professionnel début 2021 et présent dans la rotation suite aux blessures et absences des jumeaux Arnold en deuxième ligne, Meafou possède un gabarit intéressant pour gagner la ligne d'avantage, mais semble encore juste au niveau du déplacement. Le rêve bleu de l'Australien du Stade Toulousain Emmanuel MeafouAuteur déjà de 7 essais avec Toulouse depuis son arrivée en 30 matchs, le colosse australien d'Ernest Wallon, sous contrat jusqu'en 2024, va d'abord continuer d'apporter de la densité physique dans le pack toulousain. Tekori dont le contrat expire en 2022 (avec une prolongation possible), serait alors parfaitement remplacé.