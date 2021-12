Equipe de France. Fabien Galthié prépare l'avenir : ''La Coupe du Monde 2023 ne sera pas une finalité''

Fabien Galthié est revenu sans détours sur les différents sujets du moment autour du XV de France. Notamment cette fameuse Coupe du Monde 2023, qui ne sera pas une finalité selon lui.

Pour la Fédération Française de Rugby, Fabien Galthié s'est livré lors de long entretien. L'actuel sélectionneur du XV de France aborde les principaux sujets du moment, ans détours. Notamment celui de sa méthode, changée après chaque compétition : ''Après chacune des quatre compétitions, deux Tournois des 6 Nations et trois tournées, nous avons fait évoluer notre méthode. Ces évolutions portent sur le cadre de jeu, le cadre de vie. Elles interviennent sur l'agenda, l'emploi du temps ou la manière de gérer le contenu. Après, le changement majeur est que l'on continue de pousser le travail spécifique de nos phases de conquêtes avec mêlées, touches et phases de rucks avec le travail spécifique de musculation de notre cellule de performance. La phase de musculation travaille main dans la main avec celles de la conquête.''

VIDÉO. Rugby. Équipe de France. Le discours intense de Galthié qui a propulsé les Bleus vers la victoirePar ailleurs, il ne vous aura pas échappé que le staff tricolore fait souvent appel à bon nombre de jeunes joueurs évoluant en Pro D2, l'antichambre du rugby hexagonal pour préparer au mieux les rencontres du XV de France. Mais Fabien Galthié s'est également rendu dans plusieurs clubs de Nationale ou au CREPS de Toulouse fin septembre. Il s'en explique : ''Dans la mesure où nous avons peu de séances une fois le groupe France réuni, il nous faut préparer et peaufiner le contenu de ces séances. Tout est organisé et millimétré pour que ce soit simple et précis. En s'entraînant de la sorte avant, nous sommes plus performants par la suite. Ensuite, nous sommes les entraîneurs de tout le rugby français. Si nous avons travaillé avec les jeunes, c'est qu'ils font aussi partie de notre projet [...] Nous ne sommes pas seulement les entraîneurs de l'équipe de France, mais aussi ceux des équipes de la France. En dehors des compétitions, notre mission est d'aller dans tous les clubs, quels qu'ils soient : amateurs, garçons, filles.''