VIDÉO. Rugby. Équipe de France. Le discours intense de Galthié qui a propulsé les Bleus vers la victoire

La FFR nous propose de rentrer dans l'intimité de l'équipe de France de rugby grâce à ces images filmées avant, pendant et après le match face à la Nouvelle-Zélande.

Au cas où vous auriez passé le week-end sur la lune ou que vous ayez trop arrosé l'anniversaire de tata Suzanne, l'équipe de France a battu la Nouvelle-Zélande pour la 13e fois seulement de son histoire. Les Bleus restaient sur quatorze revers de rang face aux All Blacks. Un match d'anthologie pour beaucoup. Il faut dire que les Tricolores ont infligé une belle fessée aux Kiwis. Laquelle aurait pu être bien plus importante sans un réveil (prévisible) des visiteurs dans le second acte. Ce qui n'enlève rien à la performance tricolore. Ce match, c'est l'aboutissement de deux années de travail de la part du staff emmené par Fabien Galthié. Il doit permettre aux Bleus de continuer de grandir afin de valider l'objectif ultime, remporter la Coupe du monde en France en 2023. Nul doute que le sélectionneur et son équipe sauront comment faire progresser ce groupe et le conduire dans la bonne direction comme ils ont su le faire jusqu'à présent. Avant cela, retour sur les coulisses de ce match mémorable avec notamment le discours et les mots forts de Fabien Galthié avant la rencontre en passant par la remise des maillots et la venue du président.