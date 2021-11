Équipe de France. Laporte pose ses conditions pour une prolongation du staff après 2023 !

Alors que l'on arrive à la moitié du mandat de Fabien Galthié, le président de la FFR, Bernard Laporte, hésiterait déjà à prolonger le staff des Bleus.

Il faut bien le dire, le début de mandat de Fabien Galthié et son staff à la tête du XV de France est plus que satisfaisant. En effet, et après quelques années galères, la France semble enfin redevenir une nation respectée du circuit mondial. Ce constat est dû à la génération dorée qui a émergé (et qui continue d'ailleurs), mais également aux méthodes employées par le staff des Bleus.

Après deux tournois des VI nations et deux tournées d'automne plutôt réussis, le président de la FFR, Bernard Laporte, semblerait donc apte à prolonger le contrat du staff du XV de France ! C'est en tout cas les informations données par le Midi Olympique ce lundi. Mais pour cela, l'ex-sélectionneur des Bleus aurait posé une condition à cette prolongation : faire le Grand Chelem lors du tournoi 2022, ou à minima, le remporter. Une tâche loin d'être aisée, surtout lorsque l'on voit la forme du moment des Irlandais et des Anglais. Toujours est-il que cet objectif est loin d'être impossible, et permettrait à la France de remporter son dixième Grand Chelem (le dernier datant de 2010).

Sous contrat jusqu'en novembre 2023, Fabien Galthié et Raphaël Ibañez pourraient donc rester à la tête des Bleus plus longtemps que prévu, tout comme le reste du staff technique, sous contrat jusqu'en juin 2024. Selon certains dires, la durée de ce nouvel accord pourrait même aller jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, autrement dit en 2027.



