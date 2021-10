RUGBY. Siya Kolisi se méfie des Bleus : ''ce sera de plus en plus dur de les battre à l’avenir''

L'Afrique du Sud et son capitaine Siya Kolisi sont en France à l'occasion des tests d'automne. L'occasion pour lui d'évoquer le XV de France.

Les Springboks ne vont pas défier les Bleus cet automne. Mais ils font étape en France avant les tests de novembre. L'occasion de prendre leurs marques avant la Coupe du monde 2023 qui aura lieu dans l'Hexagone. Dans moins de deux ans, les Sud-africains remettront leur titre en jeu. Un trophée après lequel la France court depuis toujours là où la nation arc-en-ciel en compte déjà trois à l'instar de la Nouvelle-Zélande. Devant son public, cette équipe-là coachée par Fabien Galthié fait partie des favoris. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Forte d'une génération double championne du monde chez les moins de 20 ans, elle pourrait bien se hisser sur le toit du monde. "C'est une super équipe. Une équipe très jeune mais avec des joueurs qui se connaissent depuis longtemps", rappelle le capitaine des Boks Siya Kolisi via RMC. C'est un bon groupe avec sans doute une possible longévité. Ils seront capables lors de la prochaine Coupe du monde de rivaliser avec les meilleurs et ce sera de plus en plus dur de les battre à l'avenir." De là à dire que les Bleus peuvent soulever le trophée Webb Ellis ? Le troisième ligne n'est pas prêt à aller jusque-là. Il espère bien évidemment que lui et ses coéquipiers seront de la partie. Cependant, il considère l'équipe de France comme un prétendant à la couronne mondiale. Surtout qu'elle aura le soutien de tout un peuple. "Ça va être dur s'il faut les jouer chez eux. Ce sera l'une des équipes favorites. Je leur souhaite d'avoir une Coupe du monde pleine de succès, mais je nous souhaite aussi d'être là dans le final." Une finale France vs Afrique du Sud, ce serait une très belle affiche. Mais ce pourrait aussi bien être un remake du match de poules entre les Bleus et les All Blacks. Les supporters en rêvent après celle perdue en Nouvelle-Zélande il y a de ça dix ans.