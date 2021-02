[OFFICIEL] Calendrier de la Coupe du Monde France 2023 : Quelles villes accueilleront quels matchs ?

Le calendrier des matchs de la Coupe du monde 2023 a été dévoilé ce vendredi 26 février à Paris. Découvrez toute les dates des 48 rencontres du Mondial.

Le calendrier des matchs de la Coupe du monde 2023 est officiellement connu ! On connaît désormais le premier adversaire du XV de France ! Ce seront les All Blacks ! Un match attendu par les supporters du monde entier qui aura bien évidemment lieu au Stade de France du côté de Saint-Denis. Pour rappel, 9 villes et métropoles hôtes accueilleront des matchs du Mondial. Découvrez le calendrier des 48 rencontres ! "C'est un travail de longue haleine", a commenté Claude Atcher ce vendredi.

Le calendrier des matchs de la Coupe du monde 2023

Vendredi 8 septembre 2023 :

POULE A - France vs Nouvelle-Zélande, à Saint-Denis

Samedi 9 septembre 2023 :

POULE A - Italie vs Afrique 1, à Saint-Etienne

POULE B - Irlande vs Europe 2, à Bordeaux

POULE C - Australie vs Europe 1, à Saint-Denais

POULE D - Angleterre vs Argentine, à Marseille

Dimanche 10 septembre 2023 :

POULE B - Afrique du Sud vs Ecosse , à Marseille

POULE C - Pays de Galles vs Fidji, à Bordeaux

POULE D - Japon vs Amérique 2, à Toulouse

Jeudi 14 septembre 2023 :

POULE A - France vs Amérique 1, à Lille

Vendredi 15 septembre 2023 :

POULE A - Nouvelle-Zélande vs Afrique 1, à Toulouse

Samedi 16 septembre 2023 :



POULE C - POULE B - Irlande vs Asie/Pacifique 1, à NantesPOULE C - Pays de Galles vs Vainqueur du Tournoi de qualification, à Nice

POULE D - Océanie 1 vs Amériques 2, à Bordeaux

Dimanche 17 septembre 2023 :

POULE C - Australie vs Fidji, à Saint-Etienne

POULE B - Afrique du Sud vs Europe 2, à Bordeaux

- Angleterre vs POULE D- Angleterre vs Japon , à Nice

Mercredi 20 septembre 2023 :

POULE D - Italie vs Amerique 1, à Nice

Jeudi 21 septembre 2023 :

POULE A - France vs Afrique 1 à Marseille

Vendredi 22 septembre 2023 :

POULE D - Argentine vs Océanie 1, à Saint-Etienne

Samedi 23 septembre 2023 :

POULE B - Afrique du Sud vs Irlande, à Saint-Denis

POULE C - Europe 1 vs Vainqueur du Tournoi de qualification, à Toulouse

POULE D - Angleterre vs Amérique 2, à Lille

Dimanche 24 septembre 2023 :

POULE B - Ecosse vs Asie/Pacifique 1, à Nice

POULE C - Pays de Galles vs Australie, à Lyon

Mercredi 27 septembre 2023 :

POULE A - Amérique 1 vs Afrique 1, à Lyon

Jeudi 28 septembre 2023 :

POULE D - Japon vs Océanie 1, à Toulouse

Vendredi 29 septembre 2023 :

POULE A - Nouvelle-Zélande vs Italie, à Lyon

Samedi 30 septembre 2023 :

POULE C - Fidji vs Ecosse, à Bordeaux

POULE D - Ecosse vs Europe 2, à Lille

POULE D - Argentine vs Amérique 2, à Nantes

Dimanche 1er octobre 2023 :

POULE C - Australie - Vainqueur du Tournoi de qualification, à Saint-Etienne

POULE B - Afrique du Sud vs Asie/Pacifique 1, à Marseille

Jeudi 5 octobre 2023 :

POULE A - Nouvelle-Zélande vs Amériques 1, à Lyon

Vendredi 6 octobre 2023 :

POULE A - France vs Italie, à Lyon

Samedi 7 octobre 2023 :

POULE B - Irlande vs Ecosse, à Saint-Denis

POULE C - Pays de Galles vs Europe 1, à Nantes

POULE D - Angleterre vs Océanie 1, à Lille

Dimanche 8 octobre 2023 :

POULE B - Asie/Pacifique 1 vs Europe 2, à Lille

POULE C - Fidji vs Vainqueur du Tournoi de qualification, à Toulouse

Fidji vs POULE D - Japon vs Argentine, à Nantes

Samedi 14 octobre 2023 :

QF 1 - Vainqueur Poule C - Second Poule D, à Marseille

QF 2 - Vainqueur Poule B - Second Poule A, à Saint-Denis

Dimanche 15 octobre 2023 :

Q F 3 - Vainqueur Poule D - Second Poule C , à Marseille

QF 4 - Vainqueur Poule A - Second Poule B , à Saint-Denis

Vendredi 20 octobre 2023 :

Demi-finale 1 - Vainqueur QF1 vs Vainqueur QF2, à Saint-Denis

Vendredi 27 octobre 2023 :

Finale pour la 3e place - Vaincu demi-finale 1 vs Vaincu demi-finale 2, à Saint-Denis

Samedi 28 octobre 2023 :

Finale à Saint-Denis

Samedi 21 octobre 2023 :

Demi-finale 2 - Vainqueur QF3 vs Vainqueur QF4, à Saint-Denis

Le calendrier de chaque poule :