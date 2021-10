RUGBY. L'Afrique du Sud fait une demande bien franchouillarde au maire de Saint-Maur-Des-Fossés

L'Afrique du Sud va s'entraîner pendant une semaine sur les terrains de la ville de Saint-Maur-Des-Fossés. Les Boks se sont mis à l'heure française.

Les Springboks sont actuellement en France en vue de la tournée d'automne. Ils ont notamment été aperçus dans les tribunes de la Paris La Défense Arena ce week-end à l'occasion du match entre le Racing 92 et Montpellier. Les champions du monde ne sont pas venus faire du tourisme. S'ils résident dans un hôtel parisien, c'est à Saint-Maur-Des-Fossés et sur la pelouse du stade Paul-Meyer qu'ils s'entraînent. Et, ce pour le plus grand bonheur des locaux. Si comme nous vous ne situez pas bien cette commune, c'est dans le Val-de-Marne au sud est de Paris. Elle fait partie des potentielles villes hôtes de la Coupe du monde 2023. Ils y ont pris leurs quartiers d'hiver pendant une semaine pour une ultime stage de préparation avant d'éventuellement y revenir dans deux ans.



Accueillir les champions du monde, ça demande quelques aménagements comme nous l'explique Le Parisien. "La ville a aussi acheté un stock supplémentaire d’équipements pour l’entraînement, des haies, et notamment des gros sacs de placage qui feront ensuite le bonheur des joueurs de la VGA." L'herbe des terrains devait par exemple être coupée à exactement 3 centimètres. Les Sud-Africains ont aussi demandé à avoir de grands bacs et de la glace pour la récupération. Jusqu'ici rien d'extravagant. On est loin des exigences des divas comme Mariah Carey lorsqu'elles descendent au Ritz sur la Croisette. Mais ils ont tout de même eu une demande pour le moins originale : "Ils voulaient de la soupe, explique le maire de la ville Sylvain Berrios via RMC. C'est la cuisine centrale de la ville, qui fait de la soupe une fois par semaine pour tous les enfants de la ville, qui leur a préparé de la soupe avec des légumes frais, de la crème fraîche de Normandie." Une bonne soupe pour se réchauffer après l'entraînement en ce mois d'octobre. Les Boks vont affronter le Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre dans les prochaines semaines.