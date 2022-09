XV de France. Largué ? Au Top ? Au fait, qu'a donné le retour en Top 14 de Paul Willemse ?

Samedi dernier, le Tricolore Paul Willemse a fait son retour en Top 14 avec Montpellier après 4 mois et demi d'arrêt suite à une blessure au genou. En forme.

Fin avril dernier, la mauvaise nouvelle tombait. Ici et là, on annonçait une rupture des ligaments croisés du genou et tablait sur une absence quasiment jusqu'à la fin de l'année 2022 pour Paul Willemse. Résultat, nous sommes à la mi-septembre et la poutre des Bleus (2m01 pour 128kg) a déjà repris le chemin des terrains. Au vrai, comme appris quelques jours plus tard, le deuxième ligne de 29 ans souffrait "simplement" d'une rupture d'un ligament latéral et donc, d'une blessure moins grave que celle pressentie peu après que le Lyonnais Beka Saghinadze lui était tombé sur le genou. Quatre mois après son opération, le colosse est donc dans les temps puisqu'il a effectué son retour samedi dernier face à l'UBB.

TOP 14. Montpellier. Fin de saison confirmée pour le seconde ligne Paul Willemse

Évidemment, sa présence sur le banc montpelliérain ne passait pas inaperçue au moment de la sortie des compositions. À un an du Mondial dans l'Hexagone, on prie pour que le XV de France puisse bénéficier de toutes ses forces vives et l'on veille donc déjà à la bonne santé de ses protégés au jour le jour. Avec son numéro 18 dans le dos, le natif d'Afrique du Sud se serait bien vu passer 50 minutes au frais sur les fauteuils rembourrés de l'Altrad Stadium, avant de se dégourdir les jambes sur une fin de rencontre que le MHR avait à sa main. Au lieu de ça,Bastien Chalureau se blessait à l'épaule sur sa première charge du match et Willemse dû entrer dès la 5ème minute de jeu. Résultat ? Déjà, sachez qu'à l'inverse du malheureux François Cros, qui a rechuté face à Toulon, le genou va parfaitement bien.

XV DE FRANCE. François Cros forfait pour la tournée, une aubaine pour Ollivon ?

Pour ce qui est du rythme, on aurait pu penser que l'homme aux 24 sélections en soit un brin dépourvu, notamment lorsqu'on le voyait asséner les timbres les uns après les autres en première période. Mais le Ciste a parfaitement géré ses efforts même lorsque le lactique commençait à faire son apparition dans les jambes. Ainsi, si comme toute son équipe Willemse a légèrement baissé en intensité en seconde période, il n'a jamais flanché face à une équipe girondine revigorée après la pause.

VIDÉO. Le MHR enfonce l’UBB, Clermont et Castres assurent… Tous les résumés de la 2ème journée de Top 14

En globalité, sa puissance ballon en main fut très précieuse pour permettre au MHR de gagner les collisions et de trouver de l'avancée dans la défense de l'UBB. Comme évoqué plus haut, sa défense fut celle qu'on connaît de lui, à savoir copieuse, robuste, presque annihilante. En tout, on le vit asséner 2 ou 3 "planches" sur ce match, dont une particulièrement rude sur le pauvre Vadim Cobilas, désintégré à la demi-heure de jeu. En clair, pas d'inquiétude pour notre Willemse national, qui devrait être titulaire sur la pelouse de Brive ce week-end. Et postule naturellement pour une place chez les Bleus, en vue de la tournée de novembre.

TOP 14. Paul Willemse est-il dans le TOP 5 des meilleurs 2èmes lignes du monde ?