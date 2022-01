TOP 14. En mode bulldozer, la statistique ahurissante de Josua Tuisova

À l’occasion du match face à Perpignan, le trois-quart centre du LOU a battu son 50ème défenseur de la saison.

54 défenseurs battus cette saison en Top 14. Avec 9 matchs au compteur, le joueur du LOU réalise une saison monumentale. Personne dans l’Hexagone n’efface plus les défenses que lui. Ce vendredi 28 janvier, le Top 14 annonçait que le joueur culminait à 46 défenseurs battus en 2021-2022. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir le fidjien passer la barre symbolique des 50 défenseurs battus. Ce samedi face à l’USAP, il a participé à la victoire de son équipe en mettant sur les rotules 8 adversaires, selon des données ESPN. Une performance qui l’amène à atteindre en moyenne les 6 défenseurs battus par match. Ou bien à un plaquage cassé toutes les 13 minutes environ.

Inarrêtable, il semble pourtant loin de ces standards habituels. Tout du moins en surface… Avec un seul essai inscrit cette saison (contre Pau il y a trois semaines), les 14 réalisations de la saison précédente paraissent bien loin. La faute, sûrement, à un manque de rythme faisant suite à un début de saison tardif puis à une suspension. La commission de discipline de la LNR l’avait suspendue 4 semaines pour un jeu dangereux début décembre face au CA Brive. L’absence de préparation en pré-saison est pu aussi être prise en compte. Pour rappel, lui et d’autres joueurs natifs des Fidji avaient été bloqués au pays durant l’été. La faute à un problème administratif lié aux Visas et à la situation sanitaire. RUGBY. Ardie Savea scotché par un joueur de Top 14, et (pour une fois ) ce n'est pas Antoine Dupont

Même s’il manque de réalisme, d’autres statistiques marquantes, émergent de sa saison actuelle. En 9 journées, il a par exemple parcouru 741 mètres et réalisé 12 offloads. Le tout pour une dizaine de prises de balles à chaque rencontre environ. En décembre dernier, Ardie Savea avait par ailleurs indiqué que si un seul joueur de Top 14 devait le rejoindre dans sa franchise des Hurricanes, ça serait le centre fidjien du LOU. Une déclaration faite sur le conseil de son frère. Surnommé le Bus en Nouvelle-Zélande, son frère Julian Savea lui aurait indiqué : “Le vrai bus, c’est lui.”