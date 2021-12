RUGBY. Ardie Savea scotché par un joueur de Top 14, et (pour une fois ) ce n'est pas Antoine Dupont

Selon Ardie Savea, le joueur le plus impressionnant physiquement est nul autre que Josua Tuisova. Il le verrait d'ailleurs bien aux Hurricanes.

Puisqu'on vous disait que ce n'était pas Dupont dans notre titre, recontextualisons ! Petit frère de Julian, Ardie Savea est, à 28 ans, l'un des tout meilleurs numéros 8 du monde. Et évidemment, il est réputé pour sa puissance hors du commun, même s'il serait largement réducteur de le cantonner à ça, tant le 3ème ligne aux 59 sélections est complet, autant en défense, dans les zones de ruck, qu'en attaque.

Justement, quand Ardie vous adoube, autant vous dire que le compliment vaut de l'or. Et lorsque le podcast What A Lad lui a demandé quel joueur il recruterait dans son équipe des Hurricanes, s'il ne pouvait en choisir qu'un, le capitaine choisit... Josua Tuisova ! "Je le prends, juste parce que j'ai vu ses highlights, et qu'on dirait une bête", explique-t-il. "Je ne l'ai jamais rencontré, mais évidemment que le "Bus" (son frère Julian Savea) a joué avec lui et que quand je l'entends dire que "le vrai Bus, c'est lui", cela veut dire quelque chose." Alors, convaincu que le Fidjien (1m81 pour 113kg) est une véritable bête ?