VIDÉO. OUCH ! Taniela Tupou démolit Lavanini d'un plaquage dévastateur

Lors de la rencontre entre l'Australie et l'Argentine, le pilier droit des Reds Tupou a tout simplement détruit le Clermontois Lavanini, d'un énorme plaquage.

On le sait, rares sont les joueurs qui ont réussi à faire reculer à l'impact Taniela Tupou, le pilier droit de l'Australie et des Reds. Surnommé sobrement Tongan Thor (le Thor tongien), le joueur de 26 ans a une sacré réputation sur le circuit mondial. Très technique pour son poste et son gabarit (1 mètre 81, 135 kg), Tupou est surtout l'un des joueurs qui avancent le plus chez les Wallabies, que ce soit en attaque ou en défense. Le deuxième ligne des Pumas, Tomás Lavanini, pourra le confirmer. Ce dernier a croisé la route de Tupou ce week-end, lors du match entre l'Argentine et l'Australie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Clermontois se souviendra certainement longtemps de cette rencontre, pour le moins musclée. En effet, et alors que Lavanini hérita du ballon dans le camp australien, Tupou monta en pointe sur le géant deuxième ligne (2 mètres 01, 130 kg) pour lui asséner une énorme cartouche, dans les règles de l'art.

Un sacré tampon, qui reste néanmoins bien anecdotique au vu de la large victoire des Argentins sur les Australiens, 48 à 17. Une débâcle sans précédent pour les coéquipiers de Tupou, qui devront relever la tête la semaine prochaine face aux Boks à domicile.

