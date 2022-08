VIDEO. Rugby Championship. Victoire record de l'Argentine sur l'Australie avec 7 essais marqués

Victoire historique pour l'Argentine face à l'Australie dans le Rugby Championship. Jamais les Pumas n'avaient inscrit autant de points face aux Wallabies.

On a beaucoup parlé des All Blacks ces dernières semaines en raison de leur série de défaites. Mais du côté de l'Australie, ce n'est guère folichon. Les Wallabies n'ont remporté que deux leurs huit derniers matchs. Battus lors de la série face à l'Angleterre en juillet, ils ont subi, ce samedi, leur pire revers face à l'Argentine dans le Rugby Championship. Encaissant 48 points et pas moins de 7 essais de la part des Pumas. L'Argentine avait une avance de 26-10 à la mi-temps grâce aux essais de Imhoff, Gallo, de la Fuente et Gonzalez Samso. Les Wallabies ont ensuite été incapables de répéter la deuxième mi-temps qui avait conduit à leur victoire à Mendoza la semaine dernière. Un essai refusé à O'Connor à la 20e aurait pu leur donner l'avantage après la réalisation de Slipper à 12e, mais il a été refusé de manière déconcertante selon certains. Un tournant dans ce match finalement à sens unique. Seul Ikitau a trouvé la faille en fin de partie, mais la messe était dite. Les essais de Boffelli et Albornoz dans les deux dernières minutes faisant grimper le score à un niveau jamais atteint par les Argentins.