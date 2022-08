RESUME VIDEO. Les Springboks font les frais du réveil des All Blacks et encaissent 35 points

Victoire ultra-importante pour les All Blacks sur l'Afrique du Sud ce samedi dans le cadre de la deuxième journée du Rugby Championship.

VIDEO. Les FRISSONS lors du sublime hymne sud-africain repris par tout l'Ellis ParkCe samedi, les All Blacks ont gâché la belle fête du rugby sud-africain. L'avant-match avait été parfait avec le passage d'avion au-dessus d'un Ellis Park plein à craquer et un hymne local tout simplement sublime. Sans doute y avait-il aussi un peu de pression sur les épaules des Springboks là où les Néo-Zélandais se présentaient dans la peau de l'outsider. Une semaine après avoir été dominés par leur adversaire historique, les hommes de Foster ont pris ce match par le bon bout pour la première fois depuis longtemps. Première équipe à marquer par Cane à la 28e, ils ont doublé la mise cinq minutes plus tard. Preuve qu'ils ont encore des choses à régler, ils n'ont pas su tirer profit du jaune de Willemse et de leurs 83% de possession. Il faut dire que la défense des Boks étaient une fois de plus solide. Indisciplinés, les visiteurs ont permis aux locaux de revenir dans la partie avant la pause. Sans oublier l'excellent essai de Am, décidément en très grande forme.



Le centre a été à l'origine du magnifique essai de Mapimpi après la 50e mais celui-ci a été refusé pour une obstruction. Mais ce n'était que partie remise pour l'ailier qui a bénéficié du bon travail de ses avants et d'un bijou de passe de Willemse pour aller en Terre promise avant l'heure de jeu. Le chassé-croisé était lancé et pour la première fois du match, les Sud-africains étaient alors devant. Mais à l'instar des Blacks en début de partie, ils n'ont pas été en mesure de capitaliser sur le jaune de Beauden Barrett. Pire, ils ont encaissé un essai par Havili au plus mauvais moment alors qu'ils menaient 23 à 21. Les mouches avaient changé d'âne. Loin d'être émoussés physiquement par ce match en altitude et le défi proposé par les Boks, les Néo-zélandais ont aussi été les derniers à marquer par Scott Barrett pour une victoire ô combien importante pour eux.