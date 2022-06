VIDEO. Pour préparer l'Angleterre, Taniela Tupou s'amuse avec une barre à 180 kilos

L'imposant pilier des Wallabies Taniela Tupou (132kg) s'est filmé en train de faire du développé couché en série à 180 kilos. Colossal.

On l'appelle le Tongan Thor et si vous suivez un tantinet le rugby international ou le Super Rugby, vous savez certainement pourquoi. Taniela Tupou, droitier australien d'origine tongienne de 132kg, est l'un des seuls pilards à être également une star des réseaux sociaux. Et pour cause, le joueur des Reds fait le show peu importe la situation : actions spectaculaires et charges dévastatrices sur le terrain, danses animées en dehors, prank de ses coéquipiers...

Mais plus encore et grâce à sa force de titan, le garçon de 26 ans est une véritable machine en salle de musculation. S'il reconnaît que ce n'est pas ce qu'il préfère, le natif de Vaini n'a pas son pareil pour éclater tous les records au moment de soulever de la fonte. Pour cause, en 2020, on l'avait vu passer une barre à 200kg au développé couché sous l'oeil ahurri de ses coéquipiers. Ce que seule une poignée de joueurs dans le monde sait (officiellement) faire. Cette fois-ci Tupou a récidivé en s'amusant avec une barre à 180kg au "training camp" des Wallabies la semaine dernière. En l'occurrence, une série de 2 répétitions à ce poids-là, devant tous les autres "gros bras" de la salle, hilares. De retour de blessure, aucun doute ; TT a bien retrouvé ses capacités !