TOP 14. Neymar du rugby ? Le Garrec comparé à une star du foot après sa simulation

Le rugby s’est offert un moment de malaise ce samedi à Aimé-Giral. Alors que le Racing 92 est mené par l’USAP (28-17, 70e), Nolann Le Garrec s’effondre au sol, mains sur le visage, après un contact très léger avec le pilier remplaçant Bruce Devaux. Les images sont limpides : aucun coup, aucune agressivité. Juste une chute digne d’un autre sport. Le jeu continue, l’arbitre ne siffle rien, et le demi de mêlée du Racing se relève… un peu penaud.

L’arbitre Kevin Bralley ne s’est pas laissé berner. Après avoir convoqué Le Garrec, il le recadre fermement : « Ce n’est pas la peine de faire ce que vous faites, il n’y a rien. Je ne vous ai pas demandé de parler. Merci. » Le message est clair. Et salué par les supporters présents et les internautes, nombreux à dénoncer cette tentative de simulation.

La séquence a fait le tour des réseaux en quelques minutes. Comparé à Neymar, qualifié de "Kockott des années 2020", Le Garrec a essuyé une salve de commentaires aussi drôles que piquants.

De plus en plus déçu du rugby. La semaine dernière c’est @gabinvilliere qui fout plusieurs fois ses mains dans le visage de graou. Cette semaine @NolannGarrec simule. C’est rugby se footise et c’est déplaisant. Et ça représente la France dans le #XVdeFrance ! @LNRofficiel https://t.co/AGADSqFKVS

Certains réclament des sanctions, d’autres s’inquiètent de voir ce type de comportement se banaliser dans un sport historiquement fier de ses "valeurs". Même Nigel Owens, ancien arbitre international, s’est fendu d’un tacle sur X : "Avec moi, c’était rouge direct."

He is lucky I wasn’t refin or he would have had a straight red no hesitation https://t.co/xqZR0GfN6R