CLASSEMENT. Meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est pourtant loin d’avoir le plus gros salaire

''Messi du Rugby'', ''ministre de l’Intérieur'', combien gagnent les meilleurs joueurs de la planète ?

Profitant de la lumière du dernier Mondial et au-delà des polémiques, le rugby attire toujours plus les foules. Les hausses de licenciés à la FFR en sont l’un des marqueurs clés, même s’il n’est pas le seul. Mais alors, est-ce que ça paye ?

Dans le rouge économiquement, quel est le montant réel du déficit de la FFR ?

C’est une question assez indiscrète en effet, et moins répandu que chez nos voisins du football, mais tout de même ; celle-ci revient avec de plus en plus d’insistance. Et ça tombe bien, même s’il n’est pas le premier cette année, le média écossais The Scotsman a profité du salaire de l’ouvreur de l’Alba Finn Russell pour dévoiler les 10 plus gros du monde. Un classement dominé par l’ancien ouvreur du Racing 92, "marquee player" à Bath et dont les émoluments s’élèveraient à 1,5 million d’euros par saison.

En même temps, c’est le Messi du rugby… (à titre de comparaison, La Pulga toucherait 128 millions d’euros par an, à 36 piges, à l’Inter Miami). Un montant différent de celui évoqué par le Wales Online, il y a quelques semaines, mais on fait confiance au média écossais pour être au point sur la question.

6 NATIONS. Finn Russell est-il vraiment le Messi du rugby ? Cette similitude étonnante avec le Ballon d’Or Avec 1 150 000 d'euros annuels versés en salaire, le demi de mêlée écossais fait partie des trois joueurs "millionnaires" qui dominent le classement. Il est suivi par l'ancien ailier du Stade Toulousain, le Sud-Africain Cheslin Kolbe désormais au Suntory Sungoliath au Japon et qui toucherait 1 078 000 d'euros annuels. Le podium est complété par un autre champion du monde sud-africain, Faf de Klerk, payé 1 035 000 euros par les Yokohama Canon Eagles, encore un club japonais.

Derrière lui, deux autres joueurs auraient un statut de millionnaire grâce à leur salaire, dans notre balle ovale chérie : les Sud-Africains Faf de Klerk et Cheslin Kolbe. Leur point commun ? Tous les deux sont exilés au Japon. Un eldorado qui peut vous permettre de rafler le pactole, et ne vous y trompez pas, c’est d’ailleurs majoritairement pour ça qu’ils y sont allés.



VIDEO. OH LA BOULETTE ! Cheslin Kolbe marque l'essai le plus facile de sa carrièreEt en Top 14 ? Eh bien, sachez que le joueur le mieux payé de l’Hexagone serait cette saison Siya Kolisi, avec un salaire qui avoisinerait les 980 000 euros par exercice. On s’y attendait, le garçon ayant une aura énorme en Afrique du Sud et plus encore, en plus d’être le capitaine des doubles champions du monde Springboks. Il devrait néanmoins être dépassé par son futur coéquipier Owen Farrell la saison prochaine, qui, selon le média écossais, pourrait toucher 1,4 million d’euros la saison. Ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du Top 14. On comprend mieux pourquoi le club des Hauts-de-Seine doit dégraisser…

TOP 14. 12 départs, contrats ciblés… Comment le Racing peut-il faire rentrer Kolisi et Farrell dans le salary cap ? Et alors ? Toujours pas d’Antoine Dupont ? Eh bien non. À la différence d’autres sports, le meilleur joueur du monde n’est pas forcément le mieux payé. Un choix que le capitaine des Bleus assume, en ayant un confort de vie maximal dans la ville rose, star du club le plus titré de la planète et situé à 1h30 du village familial. D’autant que ne vous inquiétez pas, l’enfant de Castelnau-Magnoac n’est pas à plaindre : il toucherait environ 820 000 euros bruts par saison, selon The Scotsman.

VIDEO. 1500 Boites de Cassoulet et un Joug de Rugby : Antoine Dupont régale sur Mario Kart et Laisse McFly & Carlito sur la Paille ! Des chiffres toutefois à nuancer car selon nos informations, le futur septiste flirterait plutôt avec les 40 000 euros par mois nets à Toulouse, et 470 000 par saison, soit 615 000 en ramenant au brut, comme les autres joueurs du classement. À côté de ça en revanche, la Dépêche du Midi révélait en octobre dernier que les contrats publicitaires et son image exceptionnelle, rapporteraient à Toto pas loin de 1,2 million d’euros bruts supplémentaires par an. Un cas évidemment unique pour un joueur français. Mais un tel talent se monétise, n’est-ce pas ?