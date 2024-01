VIDEO. OH LA BOULETTE ! Cheslin Kolbe marque l'essai le plus facile de sa carrière

Désormais au Japon après la Coupe du monde, l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe a inscrit l'un des essais les plus faciles de sa carrière.

PROD2. 15, 13, 10, 11 : Le Cheslin Kolbe du Pays Basque est-il le joueur le plus ''UTILE'' de l'Hexagone ?Alors que Toulouse et Toulon ont été mis à l'amende suite à son transfert, Cheslin Kolbe vit sa meilleure vie au Japon. Fort d'un deuxième titre de champion du monde décroché en France il y a quelques semaines, l'ailier sud-africain a fait ses valises, direction le soleil levant.

Après avoir porté les couleurs des Stormers puis du Stade Toulousain et du RCT, il évolue désormais avec le Suntory Sungoliath au sein du championnat japonais. Après une poignée de matchs joués, il a enfin marqué son premier essai.

Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est sans doute le plus facile que Kolbe a eu à inscrire dans sa carrière. Il n'a en effet pas eu à déployer tout son talent et ses appuis de feu comme ça avait été le cas en 2019 face à Clermont.

Au lieu de ça, le champion du monde a simplement dû mettre les cannes en bord de touche comme on l'a si souvent vu faire. En poursuite, après un coup de pied d'un coéquipier, il n'était cependant pas en position de récupérer le cuir.

À ce moment-là, et alors qu'un défenseur était bien plus proche du ballon, il pensait sans doute mettre la pression sur ce dernier pour récupérer la possession. Soit en poussant le joueur en touche, soit grâce à un dégagement en catastrophe.

Au lieu de ça, il a été gâté par son adversaire d'une manière insolite. A la surprise générale, le joueur des Kobelco Steelers a empêché le ballon de sortir du pré... offrant ainsi l'essai sur un plateau à Kolbe qui n'a eu qu'à le récupérer au rebond pour entrer en Terre promise.

Cheslin Kolbe scoring his debut League One try. pic.twitter.com/9AGhUnoO1S — Darren (@SaffasRugby) January 6, 2024

Ce ne devrait certainement pas être le dernier essai inscrit par Cheslin Kolbe. A 30 ans, l'ailier sud-africain montre qu'il a encore des jambes. Le reverra-t-on un jour en Top 14 ?