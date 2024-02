6 NATIONS. Finn Russell est-il vraiment le Messi du rugby ? Cette similitude étonnante avec le Ballon d’Or

Génie facétieux, Finn Russell s’est récemment comparé à Lionel Messi dans une tirade qui a fait le buzz. Et le pire, c’est que les statistiques ne le contredisent pas !

Le saviez-vous ? Ce samedi sera la 12ème fois que Finn Russell va affronter la France, dans sa carrière. En plus d’avoir évolué 5 ans dans l’Hexagone sous les couleurs du Racing, l’ouvreur des Scots a aussi pour habitude de jouer les Bleus chaque année depuis pratiquement une décennie : bref, il connaît le XV de France par cœur.

joue, à 31 ans et depuis plusieurs mois désormais, le meilleur rugby de sa carrière. Pourtant et si l’on sait son talent exceptionnel depuis une grosse poignée d’années maintenant, jamais, de mémoire d’observateur, on avait autant vu passer de choses sur lui à l’approche d’un match contre l’Ecosse. Est-ce la cuisante défaite de la semaine dernière contre l’Irlande qui a suffi à donner des airs de All Blacks à l’Ecosse, pour nous autres tricolores ? Au vrai, c’est plutôt que le seul, l’unique Finn Russell,

Malgré des bévues qui feront toujours partie de son jeu, celles-ci se font bien plus rares que par le passé et globalement, l’enfant du petit patelin de Bridge of Allan joue à sa main et en totale confiance cette saison : sa conduite du jeu de Bath et celle face au Pays de Galles la semaine passée ne vous feront pas dire le contraire, alors que son jeu au pied d’occupation et sa qualité au but n’ont jamais été aussi remarquables non plus.

Le Messi du rugby

l’espiègle ouvreur du Chardon se présente ainsi, sourire aux lèvres et avec son sens de la formule : "Je suis le numéro 10 de l’Écosse. Les gens aiment me regarder jouer, apparemment. (…) Pour les fans de football, je suis un peu l’équivalent de Messi." C’est tout ? ll y a aussi cette nouvelle mélancolie de ne plus voir les facéties du dit Finn chaque semaine en Top 14 , et puis cette tirade récente, largement médiatisée par le géant du Streaming, Netflix. Dans la série "Full Contact",, sourire aux lèvres et avec son sens de la formule : "Je suis le numéro 10 de l’Écosse. Les gens aiment me regarder jouer, apparemment.Pour les fans de football, je suis un peu l’équivalent de Messi."

Rien que ça ! Sans être un grand spécialiste du ballon rond, on aurait plutôt comparé le génie du Stirling à Eden Hazard ou Dimitri Payet, chauvinisme aidant, plutôt qu’à celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire. Reste qu’Opta et ses statistiques nous apprennent des similitudes chiffrées assez délirantes, entre la Pulga et le grand frère d’Archie (qui joue en Fédérale 2, à Monaco !).

1 - Finn Russell during his spell in @top14rugby:



Try assist passes: 31 (=1st)

Break assist passes: 66 (1st)



Lionel Messi during his spell in @Ligue1_ENG:



Assists: 30 (1st)

Chances created in open play: 125 (1st)



Similarities.#SixNationsFullContact pic.twitter.com/HRBOJl1hC0 — OptaJonny (@OptaJonny) January 31, 2024

En effet, ces dernières saisons, alors qu’ils n’évoluaient qu’à une dizaine de kilomètres l’un de l’autre (Nanterre et la Porte d’Auteuil se font en une vingtaine de minutes en voiture), l’ancien numéro 10 du Racing et celui du PSG affichaient des stats très proches, puisqu'ils étaient les meilleurs ouvreurs de brèches et les meilleurs passeurs décisifs de leur championnat sur l'ensemble de leurs années en France. Même s’il est difficile de comparer les deux sports.

Là, les deux génies furent en effet les meilleurs ouvreurs de porte de leur championnat, en 2022/2023, de même que les joueurs ayant donné le plus de passes décisives ! Pas sûr néanmoins que l’octuple vainqueur du Ballon d’or mange des bonbons et joue à Candy Crush 1h avant les matchs, lui…

