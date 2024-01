VIDÉO. Cartouches, gestes justes : le magicien Finn Russell a écœuré ses anciens coéquipiers du Racing

Mais l

’ancien Racingman est aussi et surtout apparu pour le moins remonté en défense, où malgré son physique plus proche de celui de Benoit Paillaugue que de Josua Tuisova , on le vit asséner quelques carreaux bien sentis. Un sublime aux jambes, en première période et en zone chaude, sur le numéro 8 fidjien Kitione Kamikamica . Un autre au ballon pour stopper une chevauchée fulgurante de Cameron Woki , qui se retrouva les 4 fers en l’air, malgré un différentiel physique en sa faveur de 15 centimètres et 25 kilos.