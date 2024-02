''Il est dangereux partout, mais des fois, il peut aussi déjouer'', Finn Russell, l'Atout Maître de l'Écosse vu par Nolann Le Garrec

Ancien coéquipier de Finn Russell au Racing 92, le demi de mêlée du XV de France Nolann Le Garrec sait de quoi est capable l'ouvreur de l'Ecosse.

Déplacement compliqué pour le XV de France dans le cadre de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Ce samedi, les hommes de Fabien Galthié se rendre en Ecosse. Après la défaite contre l'Irlande à Marseille, ils ont à coeur de l'emporter pour retrouver le chemin de la victoire et lancer leur campagne 2024.

Néanmoins, l'Ecosse est un adversaire coriace qui a montré face au Pays de Galles la semaine dernière, et plus globalement aux dépens de Bleus par le passé, qu'elle avait des ressources. Et plus particulièrement derrière avec une ligne d'attaque de feu. RUGBY. 6 Nations. La Bataille de Murrayfield : Enjeux et Stratégies du Choc Ecosse/France selon la presse étrangèreComme les Tricolores, les joueurs des Highlands évoluent ensemble depuis plusieurs années maintenant. Les automatismes sont là et certains éléments comme Finn Russell semblent avoir atteint leur meilleur niveau.

En vue contre les Gallois, l'ancien ouvreur du Racing 92, désormais à Bath, réalise une excellente saison. Il n'est pas étranger aux bons résultats de la formation anglaise et de sa sélection. Un joueur dont se méfient particulièrement les Tricolores et à juste titre.

"On le voit tous les week-ends : toute l’animation de l’Ecosse est autour de ce joueur. C’est lui qui décide quand l’Ecosse accélère, doit jouer au pied ou fermer le jeu", confie son ancien coéquipier chez les ciel et blanc Nolann Le Garrec en conférence de presse via le Midi Olympique.

L'ouvreur du Chardon "ne ressemble pas à l’athlète parfait", mais son talent est indéniable. Au-delà de ça, c'est aussi un gros bosseur. S'il peut paraitre décontracté avant ou pendant les matchs, avec le sourire vissé sur la bouche, c'est un compétiteur. "Finn, il bosse énormément pour analyser l’adversaire. C’est un ami et un exemple."

Le demi de mêlée l'avoue, l'Écossais l'a aidé dans sa progression. Mais ce week-end, il ne fera pas d'état d'âme face à son ancien coéquipier. "Il est dangereux partout. Mais des fois, il peut aussi déjouer. Ce sera à nous, samedi, de le mettre dans de moins bonnes conditions." Museler le magicien de l'Écosse sera à n'en pas douter une des clés pour l'emporter samedi.