TOP 14. 12 départs, contrats ciblés… Comment le Racing peut-il faire rentrer Kolisi et Farrell dans le salary cap ?

En vrai et bon spécialiste du 92, on savait que notre illustre confrère du Midi Olympique Marc Duzan ne tarderait pas à se pencher sur le sujet, tant on se posait la question sans pouvoir vraiment y répondre, faute de relations avec la banlieue parisienne. Comment le Racing 92 va-t-il bien pouvoir faire rentrer dans son salary cap les salaires de Siya Kolisi Owen Farrell ou encore Gaël Fickou , la saison prochaine ? Grâce à son papier, tentons de vous expliquer cela en ligne directe et à notre sauce, mais de manière détaillée…

Une liste révélée au mois de novembre et qui permet donc, normalement, aux clubs de connaître exactement leur marge financière pour la saison suivante dès la fin de l’automne. Ici, le Racing 92 devrait donc pouvoir étirer ses frais salariaux annuels pour l’effectif professionnel de 2024/2025 jusqu’à 11 420 000 euros précisément, puisque Woki, Fickou, Le Garrec et Laclayat font a priori partie de ladite liste.

Quand on voit Toulouse recruter autant, on se demande comment ils font. Pareil quand on voit La Rochelle recruter autant cet été, on se demande comment ils font ! Quand le Racing 92 attire de grands noms, on se dit que le club est dans l'immobilier et dans le vin et qu'il paye les joueurs en vin et en immobilier. Tous les fantasmes sont permis ! - Jacky Lorenzetti via le podcast Crunch de L'Équipe en 2022