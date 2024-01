TOP 14. Farrell, Carter, Sexton… Le Racing et les ''grandisse'', une tradition maison

Depuis ces dernières décennies, le Racing 92 nous a habitué chaque saison, ou presque, à accueillir les meilleurs demis d'ouverture du monde. Retour sur ces légendes passées par le Top 14.

Andrew Mehrtens (2008-2010)

Ce fut certainement la première grosse star étrangère du ballon ovale à rejoindre les rangs du Racing 92 ! Andrew Mehrtens, 70 sélections avec les Blacks, un CV long comme le bras et un palmarès des plus fournis sur la scène internationale ! Le natif de Durban en Afrique du Sud est une légende de ce jeu, et a rejoint le club Francilien en 2008, alors que ce dernier n'évoluait qu'en Pro D2 !

Lors de sa première saison chez les ciel et blanc, Mehrtens remporte le championnat, après avoir fait de même avec le RCT une saison plus tôt. Joueur bourré de talent, de classe, Mehrtens n'est resté que deux saisons au Racing 92, et a joué 41 matchs ! Il aura inscrit tout de même 390 points.

C'était il y a plus de 10 ans désormais, et pourtant, c'est comme si c'était hier ! En 2013, après sept saisons pleines passées au Leinster, l'iconique Johnny Sexton débarque en Top 14. Son contrat de 750 000€ annuel fait tourner quelques têtes, et il devient ainsi le joueur irlandais le mieux payé de l'histoire.

Ce dernier signe un contrat de deux ans, et participe à 40 matchs de Top 14 et de Champions Cup, tout en continuant à animer l'attaque du XV du Trèfle. Cependant, Sexton n'aura pas réussi à amener le Racing 92 jusqu'au Brennus, lui qui a échoué en demi-finale la première année, puis en barrages la seconde. Néanmoins, son passage en Top 14 ne restera pas gravé dans la roche. Il a avoué il y a quelques mois regretter d'avoir joué pour le Racing 92, au détriment du Leinster.

Dan Carter (2015-2018)

Dans Carter est-il le meilleur joueur de tous les temps ? Probablement, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il a porté fièrement le maillot du Racing 92, de 2015 à 2018. Après le départ de Sexton, le Racing 92 a réussi à attirer dans ses filets le génie néo-zélandais, après la Coupe du monde 2015 qu'il remporta.

Après ce succès international, Carter dispute 18 matchs avec les ciel et blanc, et réalise une saison fantastique pour le club. Il atteint la finale de Champions Cup face aux Saracens, mais échoue, avant de remporter le bouclier de Brennus contre Toulon au Camp Nou de Barcelone. Il inscrit 15 points au pied ce jour-là.

L'année suivante, Carter joue 23 matchs dont 22 en tant que titulaires, mais échoue en demi-finale du Top 14 face à Clermont. Lors de sa dernière saison, l'homme aux 112 sélections avec les Blacks est freiné par des blessures, et met un terme à son immense carrière, au Racing 92.

Malgré sa dégaine de joueur amateur, sa nonchalance habituelle et son style de jeu peu orthodoxe, Finn Russell est encore un des meilleurs demi d'ouverture du monde. Qu'on l'aime ou non, le génie écossais a marquer les esprits au Racing 92, et on se souvient tous d'une action (au moins), ou ce dernier nous a impressionnés.

Capable du meilleur comme du pire, le parcours de Russell au Racing 92 n'a pas été synonyme de trophée. Le demi d'ouverture a toujours été stoppé en demi-finale de Top 14, et n'a pas réussi à gagner en finale de Champions Cup face à Exeter. Il aura inscrit 474 points avec les Franciliens, et sera devenu en même temps un cadre pour le XV du Chardon.

Après une année presque sabbatique pour la direction du Racing 92, sans superstar au poste de numéro 10, la saison prochaine ne dérogera pas à la règle. Dans la lignée des Mehrtens, Carter ou autre Sexton, Owen Farrell sera le patron de la ligne d'attaque.

Ce dernier n'a connu qu'un club, les Saracens, avec qui il a joué plus de 230 matchs, et inscrits pas moins de 2671 points ! Redoutable face aux perches, ferrailleur en défense (souvent à la limite de l'illégal), et polyvalent, il sera une des attractions de la prochaine saison de Top 14.

