TRANSFERT. TOP 14. Cette fois plus de bla-bla, Owen Farrell a bien signé au Racing 92 !

Marcus Smith, Beauden Barrett... Eh bien non, c'est l'Anglais le plus détesté en France qui débarque en Top 14 ! Owen Farrell rejoindra le Racing 92 la saison prochaine.

C'est enfin signé

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les négociations ont été entamées entre Owenn Farrell et le Racing 92. Ce lundi 22 janvier, en début de soirée, le club Francilien a annoncé via un communiqué officiel la signature du demi d'ouverture pour les deux prochaines saisons.

L'homme au plus de 230 matchs avec les Saracens débarquera alors chez les ciel et blanc l'année prochaine, après des mois plus compliqués en Angleterre. Celui qui totalise 112 sélections avec le XV de la Rose sera une des attractions de cette saison 2024/2025 !

Forcément, son arrivée au Racing 92 a été fortement influencé par Stuart Lancaster, qui a connu le joueur de 32 ans à ses débuts en sélection nationale. La place de leader des coéquipiers de Nolann Le Garrec a aussi pesé dans la balance, eux qui espèrent revenir sur le devant de la scène en Top 14.

Le Racing 92 officialise la signature d’Owen FARRELL au sein de son équipe professionnelle masculine.



January 22, 2024

Un transfert magistral

Pour faire venir en France un joueur de la trempe d'Owen Farrell, rien n'est simple, nous l'imaginons ! Au-delà de la notoriété du joueur, l'aspect financier a dû être un point longuement négocié de la part des deux parties.

Lié jusqu'en 2025 avec les Sarries, le Racing 92 a donc dû racheter la dernière année du contrat de Farrell. De ce fait, une fois la saison de Premiership terminée, le maestro anglais sera disponible !

Bien que ce dernier ait 32 ans, il n'en reste pas moins une valeur sûre au poste de demi d'ouverture, et un des meilleurs joueurs du monde, tout simplement. Lors du dernier mondial, Farrell a amené les siens à la troisième place, avec 16 points inscrits face à l'Argentine notamment.

En plus de cela, le fils d'Andy Farrell est polyvalent, et occupe parfaitement le poste de premier centre. Au côté de Gaël Fickou, ou bien accompagné de Nolann Le Garrec, Owen Farrell devrait se plaire en Top 14 !

