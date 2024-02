VIDEO. 1500 Boites de Cassoulet et un Joug de Rugby : Antoine Dupont régale sur Mario Kart et Laisse McFly & Carlito sur la Paille !

Après avoir discuté avec Zizou ou encore Thierry Henry, être passé sur le plateau de Quotidien ou encore Clique, Antoine Dupont a rejoint Mcfly et Carlito.

C'est une vidéo qu'on ne pensait jamais voir. Après avoir discuté avec Zizou ou encore Thierry Henry, être passé sur le plateau de Quotidien ou encore Clique, Antoine Dupont a surpris tout le monde en se joignant aux youtubeurs Mcfly et Carlito.

Et pas pour n'importe quel concept puisqu'il s'agit de l'un des plus célèbres du duo d'amis : Mario Kart Bleue. On vous la fait courte : une partie de Mario Kart, le perdant laisse sa carte bancaire aux deux autres qui lui achètent n'importe quoi. Rassurez-vous, ce qui est acheté est ensuite donné à des entreprises ou des associations.

Cela dépend bien évidemment des achats. Le but étant d'acheter non pas des choses utiles pour le perdant mais des objets encombrants au possible qui n'ont pas vraiment leur place dans un appartement ou dans une maison familiale.

Déjà béni par les dieux de l'ovalie, il semblerait qu'Antoine Dupont ait aussi été plongé dans la potion du gaming quand il était plus jeune. Le meilleur du monde sur un terrain de rugby a donné une leçon aux deux compères, qui n'en revenait pas.

S'il n'a pas toujours terminé à la première place, il a évité le couperet de la sanction financière. Ce qui n'a pas été le cas Mc Fly et surtout de Carlito, dont les compagnes n'ont pas réellement apprécié les nouveaux achats forcés.

Il faut dire que Dupont avait très bien préparé son coup. En prévision de la vidéo, il avait contacté une grande enseigne pour qu'elle puisse éventuellement lui fournir quelques boites de cassoulet. On ne parle pas ici de 10 conserves, mais bien de 1500 ! Lesquelles seront ensuite données au Resto du Coeur ou à une autre association.

Loin de s'arrêter-là, le numéro 9 des Bleus a aussi réussi à faire acheter à l'un des deux perdants un joug de rugby. De manière à pouvoir s'entraîner à la mêlée dans son jardin. Nul doute que ce cadeau fera plaisir à un club amateur qui n'a pas les moyens de s'en procurer un. Une nouvelle marsterclass d'Antoine Dupont en attendant de le voir évoluer avec France 7.