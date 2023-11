VIDÉO. TOP 14. En 2015 et à 18 piges, un certain Antoine Dupont faisait L’AMOUR à Oyonnax en 10

À l'occasion du Castres vs Oyonnax de ce week-end, on s'est replongé sur l'une de ces dernières affiches. C'était en 2015 et même aligné en 10, Dupont avait fait du Dupont.

Si certains jeunes talents du Top 14 paraissent assez impressionnants en ce début de saison, c’est qu’ils le sont. Soit. Mais à tous ceux qui s’enflammeraient peut-être un peu trop vite et abuseraient des superlatifs les concernant, on aimerait donner un peu de relief à leurs dires.

Il a fait ses débuts en Top 14 avec Toulouse : découvrez Kalvin Gourgues, 18 ans et UTILITY BACK surclassé chez les jeunesEt comme au foot où certains montrent des vidéos de Lionel Messi à ses débuts professionnels à tous ceux qui arguent avoir trouvé "le nouveau Messi", on va donc en faire de même avec Dupont.

Histoire de montrer que toute performance d’un minot, aujourd’hui, doit aussi respecter l’expression "toute proportion gardée."

VIDEO. ''Toto arrête de t'inventer une vie'', le geste fou d'Antoine Dupont a scotché ses coéquipiers du XV de FrancePour ceux qui l’auraient oublié, celui qui a fait ses débuts chez les grands alors qu’il n’était même pas encore majeur était déjà un crack ultime, à 18 piges.

Alors que Castres reçoit Oyonnax ce week-end, cela nous a donc refait penser à l’une des dernières fois où le CO avait accueilli les hommes en d’Ain en Top 14. C’était donc en septembre 2015, et Dupont avait livré un récital.





Et ce dans tous les secteurs du jeu : en attaque, c’était Byzance, en défense, c’était agressif et efficace. Et, aligné en 10 pour l’occasion, "Toto" avait même utilisé son pied avec justesse à plusieurs reprises dans la rencontre, jusqu’à ce que le public de Pierre-Fabre ne chante, en chœur, des "Dupont, Dupont", devant la masterclass de son poulain.

De mémoire d’observateur, on n'a plus jamais revu ça en Top 14, pour un gamin de 18 piges. Il faut dire qu’Antoine Dupont n’est pas vraiment fait comme les autres…