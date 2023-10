VIDEO. ''Toto arrête de t'inventer une vie'', le geste fou d'Antoine Dupont a scotché ses coéquipiers du XV de France

Antoine Dupont s'entraîne activement avec le XV de France en vue du quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud dimanche à Saint-Denis.

XV DE FRANCE. Vers un retour casqué pour Antoine Dupont ?Cette semaine, les images d'Antoine Dupont à l'entraînement avec un casque ont fait le tour des médias spécialisés. Le demi de mêlée du XV de France se prépare activement à retrouver le terrain en vue du quart de finale face à l'Afrique du Sud. Titulaire ou finisseur ? Casqué ou pas ? Des questions restent encore sans réponse.

Il a voulu tester pour voir ce que ça donnait, voir si ça protège vraiment, si ça ne le perturbe pas au niveau de la vision et de l’audition. Là, on s’entraîne et il n’y a pas le bruit et l’ambiance qu’il y aura au Stade de France dimanche. Pour l’instant, ce sont des essais qu’il a faits avec et sans le casque. La décision sera prise en fin de semaine", a confié Laurent Labit.

Ce qui est sûr en revanche, c'est que le capitaine des Bleus n'a pas la moindre appréhension par rapport à sa fracture et son opération. On l'a notamment vu faire des séances de plaquages avec le pilier Uini Atonio. De quoi le préparer à affronter les gros porteurs des Springboks.

"Antoine se porte très bien. Il a eu besoin de récupérer. Il est resté impliqué sur les choix stratégiques de l’équipe avec les évolutions que l’on met en place dans le jeu. Aujourd’hui, il est encore plus concerné. Il est revenu avec nous et il est revenu de manière très active dans tous les entraînements et tout ce qui compose le repos de l’équipe", a commenté Williams Servat en conférence de presse. COUPE DU MONDE. ''Je pense qu’ils simulent parfois'', Erasmus fait monter la sauce avant France/Afrique du SudSon retour a également fait du bien au groupe. Il y avait de l'inquiétude dans les rangs tricolores après la sortie sur blessure du capitaine face à la Namibie. Le revoir sur le pré, avec le sourire et beaucoup d'envie, est à n'en pas douter une source d'inspiration pour les Bleus.

Ses coéquipiers ont également pu voir qu'il n'avait rien perdu de son talent. En témoigne ce superbe coup de pied réalisé à l'entraînement. Charrié par Damian Penaud et Gaël Fickou, Dupont a répondu en logeant le ballon entre les perches dans une position impossible. Si jamais Ramos ou Jaminet ne sont pas en forme, Toto est prêt à prendre le relais visiblement.

Sa présence sur le terrain au Stade de France dimanche serait à n'en pas douter un plus pour le XV de France même si Lucu a assuré en son absence. L'Afrique du Sud n'a d'ailleurs pas caché qu'elle attendait la composition tricolore pour dévoiler son équipe pour ce quart de finale au sommet. RUGBY. COUPE DU MONDE. Les Springboks cherchent-ils à brouiller les cartes avant d'affronter le XV de France ?