COUPE DU MONDE. ''Je pense qu’ils simulent parfois'', Erasmus fait monter la sauce avant France/Afrique du Sud

A quelques jours du quart de finale de Coupe du monde face au XV de France, le directeur du rugby sud-africain Rassie Erasmus a fait monter la sauce en conférence de presse. Après avoir caressé le staff et notamment le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié dans le sens du poil, il n'a pas hésité à dire que les Tricolores simulaient sur le pré.

Selon lui, ils savent parfaitement jouer physique sans aller trop loin. Ce qu'ils font bien selon lui, c'est se tourner vers l'arbitre lorsqu'ils sont victimes d'un plaquage un peu haut. "Je pense qu’ils simulent parfois, ce qui est intelligent. Dans certaines situations, l’arbitre va ainsi avoir recours à la vidéo, et c’est là où les Français sont malins".

Selon lui, les Bleus seraient même particulièrement doués pour en rajouter et ainsi parvenir à leur fin. D'aucuns auront en tête la scène durant le match entre la France et l'Italie où l'arbitre a refusé un essai aux Italiens après un contrôle du TMO qui a estimé que Lucu avait été déblayé de manière illégale.

En 2021, la réaction du 3e ligne Anthony Jelonch contre l'Australie à Brisbane suite à un choc avec Marika Koroibete avait également suscité des réactions. L'ailier des Wallabies ayant reçu un carton rouge lors de la rencontre. Jelonch était tombé au sol en se tenant le visage malgré les rediffusions montrant un contact épaule contre épaule, rappelle l'Irishexaminer.

Vous imaginez bien que les déclarations d'Erasmus ont fait réagir le camp français. "Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment remarqué. Je pense que toutes les équipes semblent le faire, a commenté le deuxième toulousain Flament via le Dailymail. Ce n'est pas quelque chose que nous préparons spécifiquement ou que nous essayons de faire. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui caractérise notre jeu".

Les déclarations de Rassie Erasmus ne devraient donc pas impacter la façon dont les Bleus jouent. Cependant, elles pourraient mettre une certaine pression sur l'officiel néo-zélandais Ben O'Keeffe, qui arbitrera le match entre la France et l'Afrique du Sud ce week-end.

C'est très petit et très bas de la part de l'équipe championne du monde en titre, a commenté Alexandre Ruiz, ancien arbitre international via RMC.

Il pourrait avoir du travail lors de ce qui devrait être une rencontre très solide comme en 2022. "C’était un match intense, rugueux, physique et frontal. On n’avait pas été surpris. On s’attend au même type de rencontre dimanche", se rappelle Flament.