XV DE FRANCE. Vers un retour casqué pour Antoine Dupont ?

En cas de réponse positive lors des essayages, Antoine Dupont pourrait jouer avec un casque de protection face à l'Afrique du Sud.

C’est la nouvelle du jour. Antoine Dupont est donc apte à reprendre les entraînements collectifs, après consultation du chirurgien qui l’a opéré, du côté de l’hôpital Purpan de Toulouse. Après l’annonce du retour du prodige et capitaine des Bleus, Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France, a donc été invité à donner les dernières informations sur l’état physique des Tricolores, à l’issue du match contre l’Italie.

Et lui de livrer des informations sur Dupont, en conférence de presse : "Le feu vert a été donné et il va reprendre la partie rugby cet après-midi (lundi après-midi). La semaine dernière, Antoine est monté en puissance avec les préparateurs physiques, en effectuant même des contacts sur boucliers. Là, il va s’entraîner normalement, comme les autres joueurs".

XV DE FRANCE. Antoine Dupont en quart de finale ? C'est officiel !Alors qu’ils postule donc pour jouer face aux Springboks, comment jouerait le demi de mêlée tricolore ? Le visage nu ? Aux dernières nouvelles, il serait plus probable qu’il porte un casque, dimanche soir, s’il répond favorablement au port de celui-ci... "Le port du casque a effectivement été évoqué, reprend Boussagol. Antoine a testé ce genre de protection. Il faut voir maintenant s’il le supporte et s’il n’est pas gêné sur les plans auditif et visuel, car c’est quelqu’un qui communique énormément sur le terrain".

Du fait de son poste et de son importance dans le système tricolore, Dupont doit en effet pouvoir jouer avec la plénitude de ses capacités et sans être gêné. Imanol Harinordoquy, qui avait joué une demi-finale de coupe d’Europe 2010 avec un masque proéminent sur le visage, expliquait d’ailleurs qu’il n’aurait jamais pu porter cela pour jouer demi de mêlée, son champ de vision étant trop limité.

Plus que jamais, les prochains entraînements seront donc déterminants pour savoir si Dupont sera titulaire face aux Springboks. Qui, soyez-en sûrs, devraient réserver un accueil bien particulier au demi de mêlée français s’il jouait. Dans la plus pure tradition sud-africaine…