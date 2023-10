COUPE DU MONDE. ''Il est prêt à relever ce défi'', Jelonch confiant quant au retour de Dupont en quart de finale

Interrogé au micro de RMC Sport, Anthony Jelonch est revenu sur un éventuel retour d'Antoine Dupont en quart de finale. Et pour lui, la réponse est claire.

À l'aube d'affronter l'Italie pour ce qui ressemble réellement à un huitième de finale de cette Coupe du Monde, Anthony Jelonch et le XV de France ont le regard tourné vers la Squadra Azzurra, certainement revancharde après la volée reçue face aux Blacks. Et si les Bleus de Fabien Galthié apparaissent logiquement comme les favoris de ce match, il faudra tout de même se méfier des Italiens, qui avaient posé de nombreux problèmes aux Français lors du dernier Tournoi des 6 Nations (24-29).

Néanmoins, l'ambiance semble au beau fixe côté français. C'est donc en toute sérénité que certains joueurs se sont présentés face à la presse, cette semaine. L'occasion bien sûr de parler du match de vendredi, mais également, vous vous en doutez, d'aborder le sujet Antoine Dupont. De retour avec le groupe depuis dimanche dernier, l'habituel capitaine du XV de France ne participera pas à cette dernière rencontre de la poule A.

Si sa non-participation pour le match de l'Italie ne faisait (quasiment) aucun doute, il se pourrait bien qu'Antoine Dupont soit de retour avec les Bleus lors d'un éventuel quart de finale, visiblement contre l'Afrique du Sud (sauf surprise). Du moins, c'est ce que croit son ami de toujours, Anthony Jelonch. Interrogé au micro de RMC Sport, le troisième ligne de Toulouse, lui aussi de retour de blessure, s'est montré très confiant : "Je crois qu'il est prêt à relever ce défi. C'est un compétiteur. Il a hâte de retrouver les terrains avec nous, et on a confiance pour son retour la semaine prochaine".

Une impression partagée par la plupart des membres du groupe France, qui se montrent assez sereins quant à la participation d'Antoine Dupont pour un quart de finale. Néanmoins, et comme l'a annoncé le président de la FFR Florian Grill cette semaine, c'est bel et bien le chirurgien qui a opéré le Toulousain, et seulement lui, qui aura le dernier mot. Et pas "les 60 millions de chirurgiens".

Si Anthony Jelonch, comme les autres joueurs interrogés à ce sujet, ont donné leur avis dans la presse, ce n'est pas pour autant qu'ils prennent par-dessus la jambe cette rencontre face aux Italiens ! En effet, les Bleus sont bien déterminés à finir en beauté cette phase de groupe, tout en montrant aux autres nations qu'il n'y a pas de "Dupont-dépendance".

D'ailleurs, le troisième ligne du Stade Toulousain a eu un petit mot pour son coéquipier de club, Ange Capuozzo, toujours au micro de RMC Sport : "Ange, on connaît très bien ses qualités, on sait qu'il va falloir le marquer (...) C'est quelqu'un qui a beaucoup d'appuis et qui peut faire des différences à lui tout seul".

Le ton est donc donné côté français : il faudra être constamment vigilant et concentré, et ce de la première à la dernière minute. Car avant d'imager un éventuel retour de Dupont à la compétition, encore faut-il pouvoir la continuer. Pour rappel, les Bleus affronteront l'Italie ce vendredi 6 octobre, à 21 heures au Groupama Stadium de Lyon.

