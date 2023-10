COUPE DU MONDE. D’où viendra le danger pour le XV de France face à l’Italie ?

Ce vendredi soir, le XV de France disputera son dernier match de poule face à l’Italie. Un adversaire qu’il ne faudra surtout pas sous-estimer.

Vendredi soir, un XV de France sans Antoine Dupont affrontera l’équipe d’Italie, pour son dernier match de poule dans cette Coupe du Monde 2023. Une rencontre qui apparaît comme un véritable huitième de finale, étant donné que le perdant sera certainement éliminé de ce Mondial 2023. Autrement dit, victoire obligatoire pour les Bleus, qui apparaissent tout de même comme les favoris de ce match. Les hommes de Galthié pourront notamment s’appuyer sur le public lyonnais, mais aussi sur le retour du numéro 8 Greg Alldritt, laissé au repos contre la Namibie. Pour ce qui est de la composition du XV de France, notons également la 3ème titularisation de rang pour Anthony Jelonch, mais aussi de Cyril Baille et Jonathan Danty, revenus de blessure face à la Namibie. Enfin, pour pallier l’absence d’Antoine Dupont, c’est bien le joueur de l’UBB Maxime Lucu qui prendra le numéro 9.

RUGBY. Coupe du monde. La solide composition du XV de France pour affronter l'ItalieUne composition solide, pour défier des Italiens qui auront également de quoi répondre ! En effet, et même si la Squadra Azzurra s’est faite balayée par une équipe de Nouvelle-Zélande déchaînée, n’oublions pas que celle-ci compte dans ses rangs plusieurs joueurs de classe mondiale. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les Italiens ont tenu plus que tête à nos Bleus, lors du dernier Tournoi des 6 Nations. D’ailleurs, 13 des 23 joueurs présents sur la pelouse du Stadio Olimpico en février dernier seront bien là ce vendredi (dont 10 titulaires). Une base solide donc, qui va bien entendu tout faire pour se rattraper après la volée reçue la semaine dernière, mais surtout pour se qualifier en quart de finale.

Un pack très bien organisé

Hormis face aux Blacks, le pack italien a presque toujours su relever le défi proposé ces derniers temps. D’ailleurs, les avants sont certainement le principal point fort de la Squadra Azzurra. Emmené par une troisième ligne incroyable (Negri, Lamaro et Cannone), le pack italien a notamment concassé la Namibie lors du premier match, avant de faire plier l’Uruguay dans une rencontre pourtant mal embarquée. Un constat qui colle avec le dernier Tournoi des 6 Nations, où l’Italie avait su faire jeu égal dans ce secteur lors de la plupart des matchs (notamment contre le XV de France). Pas le plus lourd (905 kilos selon les chiffres d’All Rugby, face à 930 kilos pour le XV de France), le pack de l’Italie a surtout montré ses capacités sur les mauls portés, arme redoutable, surtout dans les matchs couperets.

RUGBY. Coupe du Monde. L'Italie avec Capuozzo à l'arrière et Garbisi au centre face au XV de FranceRevenons en détail sur la troisième ligne qui fera face à Jelonch, Ollivon et Alldritt ce vendredi. Moins clinquante sur le papier, elle sera malgré tout une belle opposition pour les 3 Français. À commencer par le numéro 8, Lorenzo Cannone. Frère cadet de Niccolò (qui sera lui titulaire en deuxième ligne), Lorenzo est l’archétype du troisième ligne centre moderne. Pas forcément le plus impressionnant physiquement (1 mètre 89 pour 106 kilos), celui qui a récemment été installé comme le titulaire au poste compense par une vitesse et une technique individuelle supérieure à la moyenne. Facilement capable de jouer après contact, il sera forcément l’un des joueurs à surveiller, lui qui a déjà inscrit deux essais dans ce Mondial.

À ses côtés, Cannone retrouvera ses coéquipiers de club, autrement dit l’expérimenté Sebastian Negri (50 sélections), ainsi que le capitaine Michele Lamaro. Également très mobiles, les deux hommes prendront certainement un malin plaisir à faire avancer l’Italie en attaque, tout en chassant Matthieu Jalibert en défense. Mais voilà, si les Italiens seront redoutables devant, n’oublions pas qu’ils possèdent également de sacrés flèches derrière.

Comment parler de la Squadra Azzurra sans mentionner le joueur du Stade Toulousain, Ange Capuozzo. Véritable facteur X de cette équipe, l’ancien joueur de Grenoble est sans aucun doute le meilleur Italien depuis le début de la Coupe du Monde. Toujours aussi tranchant sur ses prises de balle, ce dernier a inscrit deux essais lors de cette phase de poule, contre la Namibie et la Nouvelle-Zélande. Replacé à l’arrière, Capuozzo risque d’être l’attraction numéro 1 côté italien ce vendredi, lui qui affrontera pas moins de 8 coéquipiers toulousains.

Pour clôturer ce triangle arrière, parlons des ailiers Monty Ioane et Pierre Bruno. Marqueur contre les All Blacks et l’Uruguay, le futur joueur du LOU Ioane sait parfaitement allier sa vitesse et sa puissance pour transpercer les défenses adverses. Son duel, face à Damian Penaud, risque de faire des étincelles. Quant à Bruno, celui qui n’a disputé que 33 minutes depuis le début de la compétition est peut-être moins connu du grand public que ses deux coéquipiers. Et pour cause, le joueur des Zèbres a souvent fait les frais de l’association Garbisi en 10, et Allan en 15, ce qui poussait donc Capuozzo sur une aile. Néanmoins, si Bruno sera titularisé vendredi, ce n’est pas pour rien ! Joueur véloce et doté d’une bonne vision de jeu, celui-ci sera également à surveiller comme le lait sur le feu, lui qui avait notamment inscrit un essai face à l’Irlande lors du dernier Tournoi.

En bref, et même si la France part largement favorite pour cette rencontre, l’Italie aura de sérieux arguments à proposer. Reste à voir désormais si cela suffira, face à des Bleus bien déterminés à s’envoler pour les quarts de finale de leur Mondial, en terminant premiers de poule.

