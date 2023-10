RUGBY. Coupe du Monde. L'Italie avec Capuozzo à l'arrière et Garbisi au centre face au XV de France

Le sélectionneur italien Kieran Crowley a annoncé l'équipe qui défiera la France, ce vendredi à la Coupe du monde avec Capuozzo à l'arrière et Garbisi au centre.

Une semaine après la fessée reçue face aux All Blacks, le sélectionneur italien Kieran Crowley a annoncé l'équipe qui défiera le XV de France vendredi à Lyon à la Coupe du monde.

Première information, toute la première ligne a été modifiée avec Ferrari, Faiva et Ceccarelli. Les deux premiers étaient remplaçants contre la Nouvelle-Zélande.

On note également que Crowley a décidé de changer sa charnière puisque Garbisi évoluera cette fois-ci au centre. Allan, à l'arrière la semaine passée, retrouve le poste d'ouvreur.

Le numéro 15 sera porté par le Toulousain Ange Capuozzo. Auteur d'un bel essai face aux Néo-Zélandais, il pourrait avoir plus de libertés pour relancer et mettre le feu à la défense tricolore à l'arrière qu'à aile.

C'est Morisi qui fait les frais de ces changements. Il glisse sur le banc des finisseurs aux dépens d'Odogwu, qui avait pourtant fait de bonnes entrées en jeu.

Outre le retour de Ceccarelli devant, lequel n'a joué que face à l'Uruguay, on note par ailleurs la présence de Bruno dans le XV de départ. Il était remplaçant contre la Namibie.

Kieran Crowley fait donc confiance à des joueurs qui ont peu joué dans ce Mondial, et surtout qui n'étaient pas sur le pré lors de la fessée historique reçue face aux All Blacks. Sans doute pour apporter plus d'envie dans les rangs italiens. Réponse vendredi soir.