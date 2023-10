COUPE DU MONDE. ''Amis depuis petits'' : La fraternité, la force principale du XV de France ?

Dupont, Jelonch, Alldritt, Bourgarit. Ollivon et Lucu... Ils se connaissent depuis (très) jeunes et évoluent aujourd'hui sous le maillot Bleu. Et si c'était ça, la force du XV de France ?

Le saviez-vous ? Depuis l’intronisation de Fabien Galthié à la tête des Bleus voilà près de 4 ans, le XV de France affiche un pourcentage de victoire de… 81%. Du jamais vu ! Eh oui, en 42 matchs sous l’ère Galette, les Tricolores en ont remporté 34, dont 22 sur les 24 dernières rencontres. Entre l’enthousiasme populaire et la ferveur qui gravitent autour de cette équipe aujourd'hui, mais aussi la force, la sérénité et la détermination qui émanent d’elle, tous les voyants sont au vert avant d’affronter l’Italie, vendredi à 21h. En faisant abstraction des blessures (Marchand, Dupont, Ntamack, Willemse…) bientôt résorbées on l’espère, seule ombre au tableau jusqu’ici…

Mais alors, qu’elle est la principale force de ce XV de France là ? Si ses points d’ancrage sont nombreux, et probablement axés autour de la discipline, du jeu au pied et de la capacité à bonifier les transitions offensives, depuis le début du Mondial, la force majeure réside peut-être encore ailleurs. Dans l’immatériel, l’inquantifiable, l’abstrait, peut-être. Il y a quelque temps, Gaël Fickou avouait pour le Midi Olympique : "avant, il y avait des clans en équipe de France : des clans de Toulousains, des clans de Clermontois, des clans de Parisiens. C’était spécial, quoi…. (…) Désormais, on a réussi à créer une vraie famille et même en club, je n’avais jamais ressenti ça."

Une épine dorsale et ses amis d'enfance

Est-ce dont ça, la genèse de ce groupe France si fort ? Pour Benjamin Kayser , ancien talonneur international et aujourd’hui consultant pour TF1, il ne fait aucun doute : "quelle autre nation peut aujourd’hui se targuer d’avoir des 4 joueurs qui jouent ensemble depuis leurs 7 ans, avec Bourgarit, Alldritt, Dupont et Jelonch ? Dont 3 qui feraient certainement partie d’un XV mondial, avançait-il sur le plateau de The Good, The Bad and The Rugby. Qui d’autre possède une première ligne comme Baille, Marchand et Aldegheri, qui poussent ensemble en mêlée depuis leurs 10 ans ?"

Au vrai, les Gersois n’ont tous été ensemble qu’à partir des Crabos, et cette année 2014 où ils finirent tous ensemble vice-champions de France. Idem pour la première ligne stadiste, qui n’a été formée au complet qu’en espoirs, Marchand ayant 2 ans de moins que ses compères piliers, qui jouent, eux, ensemble depuis leurs 16 ans. Kayser est-il Marseillais ? Pas que l’on sache, mais on pardonnera volontiers à l’ancien clermontois son approximation (et exagération) parce qu’on acquiesce pleinement ce qu’il voulait dire. "C’est le fort esprit de fraternité qui fait la force de ce groupe."

Les Basques, aussi...

Saint-Pée-sur-Nivelle, situé dans les terres du pays basque, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. C’est donc au SPUC, là où l eurs pères jouaient déjà ensemble (nous apprend Eurosport), qu’ils y ont fait toute leur école de rugby. D’ailleurs, pour aller plus loin, on rappellera aussi que Charles Ollivon et Maxime Lucu sont tous les deux issus du même village de

Jusqu’à ce que le grand Charles, au-dessus du lot très jeune, ne mette le cap sur Bayonne à 15 ans. Plus tard, Lucu rejoindra lui le club voisin, Biarritz , avant d’embrasser la carrière que l’on connaît. Et qu’ils ne se retrouvent titulaires ensemble pour la 4ème fois de leur carrière, vendredi… Fickou disait famille ?