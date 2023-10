RUGBY. Alldritt, Dupont, Marchand, etc. Mise au point sur les blessés du XV de France

Depuis le début de la Coupe du monde de rugby, de nombreux blessés ont garni les rangs de l'infirmerie du XV de France, dont le capitaine Antoine Dupont.

C’est une question qui fait grincer des dents. Pour ce début de Coupe du monde 2023, les Bleus ont connu de nombreux pépins physiques. Des forfaits de Ntamack et Willemse à la blessure d’Antoine Dupont, la France a fait tourner le moteur de l’ambulance ces dernières semaines.

Pour mettre la situation au clair, voici un point sur les joueurs blessés et rétablis du XV de France, à quelques jours du match contre l’Italie (vendredi 6 octobre à 21h).

Julien Marchand, le retour attendu

Les Bleus avaient eu de la casse en première ligne. Après le retour de Cyril Baille, c’est au tour de Julien Marchand de retrouver les terrains. En effet, le talonneur des Bleus pourrait prétendre au match contre l’Italie, selon des informations partagées par TF1.

De son côté, le manager santé du XV de France confirme une “reprise progressive du rugby, certainement pour la semaine prochaine” en conférence de presse. Il confie même que le champion de France 2023 est en avance “par rapport au prévisionnel”. Après une sortie prématurée face à la Nouvelle-Zélande, il pourrait donc postuler pour un nouveau match de Coupe du monde pour le duel latin.

Antoine Dupont, une reprise et des questions

Son retour est l’un des plus attendus de la compétition. Le capitaine français a été victime d’une double fracture maxillo-zygomatique après un choc tête-tête lors de France-Namibie le 21 septembre dernier à Marseille. Depuis, il cristallise de nombreux débats et son retour enflamme les foules, fait travailler la presse et inquiète certains médecins.

Ce samedi 30 septembre, Antoine Dupont a reçu l’autorisation de la part de son chirurgien pour reprendre une activité physique sans contact. Laissé au repos à Toulouse pendant la semaine, le demi de mêlée a fait le chemin jusqu’à Aix-en-Provence avec William Servat dans la nuit de samedi à dimanche. Il va effectuer une phase de ré-athlétisation progressive dans les jours à venir.

Selon L'Équipe, le programme du capitaine tricolore ne prévoit pas un retour précoce contre l'Italie, comme cela avait pu être évoqué. Dans l'état actuel des choses, il reste encore compliqué de savoir s'il sera disponible pour un éventuel quart de finale, mais l'optimisme règne chez le joueur et son entourage. Enfin, le quotidien sportif explique également que la piste du port d'un masque de protection n'est pas prise en compte par le staff. Cependant, un casque pourrait être arboré par le Toulousain si un retour sur le pré a lieu.

Charles Ollivon et Paul Boudehent réintègrent le groupe

Capitaine remplaçant du XV de France, Charles Ollivon a été le sujet de quelques inquiétudes. Touché au mollet, le Toulonnais n’a pas été au mieux physiquement durant cette semaine. Cette condition a incité les médecins à le mettre au repos durant la semaine. Le troisième ligne devrait faire son retour avec le groupe dès ce dimanche.

De la même manière, Paul Boudehent a récupéré de sa commotion. Près de 10 jours après le choc reçu contre la Namibie, il reprend l’entraînement avec le reste de ses coéquipiers ce dimanche 1ᵉʳ octobre.

Pour les deux flankers, aucune indication sur une éventuelle reprise face à l’Italie n’a été communiquée.

Grégory Alldritt, un retour annoncé

Pour le numéro 8 rochelais, le suspens n’a pas vraiment été mis en place. Légèrement touché à un genou avant le match contre la Namibie, il avait été mis au repos par précaution. Depuis, le Maritime est déjà de retour dans le bain.

Avec les Bleus, il s’est déjà entraîné cette semaine sans problème. En conférence de presse, le manager santé Bruno Boussagol avait affirmé que le joueur “postulait pour un retour face à l’Italie”. Le 6 octobre prochain, Grégory Alldritt aura passé près d’un mois sans jouer. On imagine donc difficilement Fabien Galthié le mettre de côté face aux Transalpins.

